Eigentlich benötigen die Ballettschülerinnen eine Stange für ihre Übungen; diese hat Trainerin Corinna Scheding im Freien durch Stühle ersetzt. (Petra Stubbe)

Die Fußballer, die Leichtathleten und die Gymnastik-Gruppe haben es schon getan – ab dieser Woche wollen nun auch viele andere Abteilungen des TV Eiche Horn wieder trainieren. Unter freiem Himmel und unter Auflagen, versteht sich.

Aktuell ist das Außengelände des Vereins an der Berckstraße in etwa ein Dutzend Trainingsflächen unterteilt, auf denen bis zu zehn Sportler zeitgleich mit Sicherheitsabstand trainieren dürfen. „Wenn es gut läuft, wollen wir die Gruppengröße nach und nach etwas ausweiten“, berichtet Geschäftsführer Fred Siegert. Erkennen lassen sich die einzelnen Platzsegmente an Kreidemarkierungen, die ebenso wie der neue Belegungsplan in den vergangenen Tagen entstanden sind. Organisatorisch sei das Unterfangen ziemlich anspruchsvoll, erzählt Siegert.

Die Abteilungen seien zunächst abgefragt worden, was sie sich auf dem Platz an Angeboten vorstellen könnten. Die entsprechenden Rückmeldungen seien dann vom Vereinsvorsitzenden Angelo Caragiuli gesammelt und zu einem Belegungsplan verarbeitet worden. „Natürlich sind noch nicht alle glücklich“, sagt Siegert. „Aber wir sind im Moment froh über alles, was wir anbieten können.“

Während es manche Abteilungen vergleichsweise leicht haben, ihr Programm ins Freie zu verlegen, müssen andere viele Fantasie beweisen, um ein Alternativ-Angebot auf die Beine zu stellen. Und wieder andere hoffen nach wie vor auf eine baldige Öffnung der Hallen. Zu den Letztgenannten zählt die Tischtennis-Abteilung. „Ein ernsthaftes Training ist für uns draußen windtechnisch nicht möglich“, sagt Abteilungsleiter Felix Ender. „Wir hoffen deshalb, dass es sich politisch in absehbarer Zeit ergibt, dass wir wieder in die Halle dürfen.“

Das Trainergespann Matthias Stellmach (Mitte links) und Torsten Gammelin (Mitte rechts) bespricht mit den Fußballern die Abstandsregeln. (Petra Stubbe)

Der Drang nach etwas Normalität ist groß

Das Konzept dafür stehe im Grunde schon. Es lege unter anderem fest, dass anstatt neun höchstens vier Tische aufgebaut werden würden, und es gäbe jeweils nur noch einen festen Spielpartner. Der Drang unter den Spielern nach etwas Normalität sei groß, sagt Ender, da es im Privaten in der Regel keine Alternative zum Training in der Halle gebe. Er selbst habe seit der Schließung kein einziges Mal seinen Tischtennisschläger in der Hand gehabt, und so gehe es wohl auch den meisten anderen Spielern.

Ähnlich windempfindlich wie Tischtennisbälle sind die Federbälle der Badminton-Abteilung. Die Verantwortlichen setzen hier im Moment mehr auf Video- als auf Präsenz-Training im Freien. Das Konzept sei gerade in Arbeit und richte sich insbesondere an die Kader-Spieler der Abteilung. Dreimal pro Woche sollen die nun bis auf Weiteres die Möglichkeit haben, live am Monitor Fitness und Stabilisation zu trainieren.

Ebenso wie die Tischtennis-Spieler hoffen auch die Mitglieder der Badminton-Abteilung auf ein baldiges Okay für die Hallennutzung. Geplant sei dann, die Anzahl der Trainingsfelder zu halbieren, sagt Abteilungsleiter Gerrit Hilgendorff. Außerdem würde auf Doppel verzichtet werden, und alle Spieler hätte ihren eigenen Ball dabei. Besonders wichtig sei das Training in der Halle derzeit für die 1. Mannschaft, sagt Hilgendorff. Denn die sei gerade in die Weser-Liga aufgestiegen. Um die Zeit bis zur Öffnung der Hallen zu überbrücken, denke man in der Abteilung neben dem Video-Training über eine Laufgruppe nach – vielleicht im nahe gelegenen Rhododendronpark, sagt er. „Damit man sich mal wieder sieht.“

Nicht nur die Mitglieder vom TV Eiche Horn dürfen wieder auf der Außenanlage an der Berckstraße trainieren, sondern auch die Spieler vom benachbarten Hockey Club Horn, kurz HC. „Wir können Fitness-Training anbieten und ein bisschen Stocktraining“, erzählt der Vereinsvorsitzende Ulf Meyerdierks. „Das macht nicht halb so viel Spaß wie sonst, aber wir sind froh, dass wir überhaupt wieder irgendetwas machen können“, sagt er.

Auch die Gymnastikgruppe unter Leitung von Irene Koschke (links) hat das Training ins Freie verlegt. (Petra Stubbe)

Mit Gleichaltrigen treffen

Insbesondere für die Kinder sei es angesichts des langen Schulausfalls sehr wichtig, sich wieder zum Training mit Gleichaltrigen treffen zu können. Für die älteren Spieler sei das reduzierte Angebot indes nur mäßig spannend, erzählt Meyerdierks. Vor allem bei den Herren sei man der Ansicht, das Stocktraining nicht mehr nötig zu haben. „Da haben sie im Grunde ja auch recht“, sagt Meyerdierks. Aber am Ende zähle das Gemeinschaftserlebnis, „und deshalb machen sie trotzdem mit“.

Auch Corinna Scheding darf ab dieser Woche wieder Training beim TV Eiche Horn anbieten. Ihre Ballettschüler seien alle jünger als zwölf Jahre, erzählt sie. Und das bedeutete in der vergangenen Woche, dass sie unter die Mindestaltersgrenze für das Training im Freien fielen. Seit diesem Montag ist die laut Geschäftsführer Fred Siegert aber von zwölf auf sieben Jahre heruntergesetzt worden.

In Borgfeld hat Corinna Scheding derweil ein erstes Training für Jugendliche unter freiem Himmel angeboten. Wer hier hinter den diversen Stühlen auf dem Außengelände eine Bestuhlung fürs Publikum vermutete, lag allerdings falsch. Die Stühle hatte Scheding organisiert, um die Stange zu ersetzen, an der die Schüler für gewöhnlich ihre Übungen machen. „Man muss in diesen Zeiten sehr erfinderisch und flexibel sein“, sagt sie.

Allerdings sei Ballett-Training weit mehr, als an der Stange zu stehen, betont sie. Ebenso wichtig seien Konditions- und Krafttraining, die mit gewissen Einschränkungen unter freiem Himmel gut machbar seien. Dass ihre sieben- bis neunjährigen Ballett-Schüler in Horn-Lehe Probleme haben werden, sich an die Abstandsregeln zu halten, glaubt ihre Trainerin nicht. „Abstand halten gehört ohnehin zum Training – das lernen sie von Anfang an“, betont Scheding. „Beim Balletttanz braucht man schließlich sehr viel Platz.“