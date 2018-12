Lehrer Jörg Knüfken berichtet mit seiner ehemaligen Schülerin Dilara Gürbüz von der Idee zum Tagebuchprojekt „Changewriters“, die sich durchsetzte. (fotos: PETRA STUBBE)

Ein sinnerfülltes Leben ist übergeordnetes Hauptthema der zahlreichen Talkabende im Universum, die Moderatorin Nicole Kahrs inzwischen leitet. Doch es gibt nicht nur den einen Weg dorthin. Das zeigte dieser Abend, der aus dem Kontrast dreier ganz unterschiedlicher Themenbereiche lebte: Welchen Ausweg gibt es aus einer schweren Magersucht? Wie hält man einen Job als Lehrer durch, wenn man es mit extrem aggressiven und lernunwilligen Jugendlichen zu tun hat? Und schließlich: Kann nicht auch ein vorübergehendes Leben in der Wildnis, in enger Verbundenheit mit der Natur, Lebenssinn vermitteln?

Die musikalische Begleitung des Abends übernahm Newcountry-Künstlerin Ann Doka mit starker, ausdrucksvoller Stimme, begleitet von ihrem Gitarristen Mardin Olding.

Larissa Sarand, erster Gast, hatte ihr psychisches Problem lange verleugnet: Dass sie magersüchtig war, wurde ihr erst ein Jahr nach dem Tod ihrer Eltern bewusst, ausgerechnet in Rom, einer Stadt voller köstlicher Süßigkeiten. „Alles zu teuer hier!“, habe sie sich zunächst eingeredet, bis sie merkte, dass sie längst auf einer Abwärtsspirale der Nahrungsverweigerung war. Die Mutter hat Sarands Schilderungen nach unter dermaßen schlimmen Depressionen gelitten, dass sie sogar ihren Ehemann um dessen tödliche Krankheit beneidete. „Ich hätte auch gern Deinen Krebs!“ habe diese gesagt. Die Mutter nahm sich kurz nach dessen Ableben selber das Leben. „Ich hatte danach drei Jobs gleichzeitig, doch das waren nur Ablenkungsmanöver“, sagt Larissa Sarand, die bald nur noch 39 Kilo wog, aber keinerlei Einsicht in ihre Krankheit hatte. Scheinbar lief das Leben für sie normal weiter. „Im Auge des Zyklons herrscht Ruhe“, drückt es Larissa Sarand aus. Den inneren Sturm merkte sie erst, als sie einen Therapeuten gefunden hatte, der ihr wirklich half und nicht nur Tabletten oder einen Klinikaufenthalt verordnete. Mut und Durchhaltevermögen trugen dazu bei, ihre innere Verlorenheit zu überwinden, unterstützt von schwarzem Humor und der Kraft der Sprache – zwei Bücher hat sie geschrieben, die ihren Weg nachzeichnen - aus einer Familie, in der sie in permanentem Ausnahmezustand leben musste.

Ein anderer Weg liegt hinter Lehrer Jörg Knüfken. Als er im Jahre 2003 in den Schuldienst eintrat, wollte er „schon nach einer Woche ganz schnell wieder weg“, sagt er. In der zehnten Klasse, die er unterrichten sollte, konnte er sich zunächst gar nicht bemerkbar machen, so laut war es. „Doch dann zeigte ich den Film“, sagt er, und der handelte von Jugendlichen aus Los Angeles, die anfingen, in Tagebüchern ihre Geschichte aufzuschreiben. Als Jörg Knüfken seinen Schülern verordnete, über sich selbst zu schreiben, waren diese zunächst skeptisch. „Doch dann haben alle drauflos geschrieben“, sagt er. Eine seiner Schülerinnen ist Dilara Gürbüz, die beim Talkabend dabei ist. „Erstmals hatten wir das Gefühl, dass da einer ist, der sich nicht nur für unsere schulischen Leistungen interessiert“, sagt sie und liest einige Eintragungen aus ihrem Tagebuch vor: „Liebes Tagebuch, der schlimmste Tag war der, als mein Vater in den Knast ging“, schrieb sie damals.

„Und wie soll ich mit jungen Menschen, die solches erleben, im Unterricht den Satz des Pythagoras durchnehmen?“, schrieb Jörg Knüfken in sein Buch. Mit dem Tagebuchprojekt veränderten sich Schüler wie Lehrer. Der Ansatz war dermaßen erfolgreich, dass er den Verein „Changewriters“ gründete. Wenig später wurde er von einer Stiftung angesprochen. „Die wollte, dass meine Methode an allen Schulen verbreitet wird“, sagt Knüfken. Moderatorin Nicole Kahrs fragt ihn schließlich nach dem Kern seiner Botschaft. Er antwortet klar: „Bedingungslose Wertschätzung der Anderen.“ Wenn die jungen Leute erfahren, dass ihnen jemand zuhöre und Aufmerksamkeit schenke, werde das Eis schnell zum Schmelzen gebracht.

Ein anderes Thema beginnt mit einem Bericht von einer ersten Nacht allein im Wald. Kinder sitzen am Lagerfeuer, haben zum ersten Mal durch Reiben aus trockenem Holz eine rot-gelbe Glut erzeugt. Die Kinder toben und spielen am Bach und auf der Wiese, lernen Tierspuren zu lesen und heimische Pflanzen zu bestimmen – So berichten aus der Wildnisschule in Wildeshausen Judith Wilhelm und Myriam Kentrup, die mit einem Ausblick auf Sinnerfüllung durch ein Leben in der Natur den Talkabend abschließen.

Ihr kurzer Film über die Wildnisschule wird gezeigt. Er kommt ohne Worte aus, die Bilder sprechen für sich, auch wenn in den Gruppen viele Geschichten erzählt werden – so, wie es bei indigenen Völkern heute noch geschieht. „Viele Menschen zieht es in die Natur, weil sie sich in den Kunstwelten der Großstadt nicht glücklich fühlen“, sagt Myriam Kentrup. „Wenn sie Verbundenheit mit ihrer natürlichen Umgebung erfahren, kommen sie auch bei sich selber an.“ Ihre Kollegin Judith Wilhelm ergänzt: „Am Anfang ist oft ein Schmerz da, weil der Mensch so viel Natur zerstört hat, doch anschließend entsteht eine freudige, innige Verbindung zur Natur.“ Durch einen längeren, intensiven Aufenthalt in der Natur würden seelische Muster angesprochen, die tief im Menschen angelegt seien.

„Die wenigen indigenen Völker, die heute noch im Einklang mit der Natur leben, sterben derzeit aus“, sagt Myriam Kentrup, „aber wir haben sehr viel von ihnen gelernt und wollen dieses wichtige Wissen weitergeben.“ Von der Arbeit mit den Jugendlichen berichtet Judith Wilhelm, dass diese vor den sogenannten „Walkaways“ in der Wildnisschule, wo sie allein im Wald nächtigen oft ihren ganzen Mut zusammennehmen müssten. „Doch sie kommen am nächsten Morgen mit Glanz in den Augen zurück.“

