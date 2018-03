Udo Scheer verbrachte den Großteil seines Lebens in der DDR. Der Schriftsteller und Publizist lebt in Stadtroda bei Jena. Kürzlich führte er Schüler am Gymnasium Horn durch eine Ausstellung der Konrad-Adenauer-Stiftung. (PETRA STUBBE)

Was ist ihre früheste Erinnerung an die DDR?

Udo Scheer: Ich bin 1951 in München geboren, aber mein Vater stammt aus Thüringen und er ist vor dem Mauerbau wieder in seine alte Heimat übergesiedelt. Meine frühesten Erinnerungen sind, dass ich in der Schule als etwas Besonderes, wie von einem anderen Stern wahrgenommen wurde.

In wie fern?

Ich kam halt aus dem Westen, mit all seinen Einflüssen. Die regelmäßigen Fahnenappelle, Pionierhemden und Pionierhalstücher waren einschneidende Erlebnisse für mich.

Wie ging es nach der Schule weiter?

Da ich ein Arbeiterkind war, durfte ich studieren, wenn auch nicht das, was ich eigentlich wollte, nämlich Physik. Die Studienlenkung schickte mich nach der erweiterten Oberschule auf die Uni in Jena, um Technologie zu studieren. Der Staat brauchte Verfahrenstechniker und Ingenieure, um Produktionslinien aufzubauen. Dort fand sich ein Freundeskreis, auch über das gemeinsame Interesse an Literatur und Schreiben.

Kamen Sie hier in Kontakt mit der Stasi?

Zuerst war es nur eine Vermutung, das lief ja alles verdeckt. Das erste Anzeichen war die Einberufung von einigen von uns in den Grundwehrdienst der Volksarmee. Auslöser war unsere Einladung zum zentralen Poetenseminar 1974 nach Schwerin, eine Vorstufe, um Staatsschriftsteller zu werden. Dort begann es. Einer von uns hat auf einer internen Veranstaltung ein Kinderlied von dem Liedermacher Wolf Biermann gesungen, dessen Werke in der DDR verboten waren. Er sollte daraufhin ausgeschlossen werden und wir alle gingen aus Solidarität mit. Danach saßen immer Fremde in unserem Kreis und schrieben mit.

Die Stasi?

Nicht direkt, es waren Spitzel von der Uni, aber die Berichte gingen an die Stasi. Es fehlten plötzlich Räume für unsere Treffen und vieles mehr. Nach dem Lesen der Akten 1990 wurde uns klar, was alles unternommen worden war, und wie knapp wir, zumindest zu diesem Zeitpunkt, Schlimmerem entgangen sind. Wir hatten nämlich unseren Kreis aufgelöst und die Aktivitäten in die Junge Gemeinde und in private Lesekreise verlagert.

Wie ging die Stasi vor?

In der SED-Diktatur bestand ihre Hauptaufgabe darin, innere Feinde, also Andersdenkende zu bekämpfen. Das begann mit dem Informationen-Sammeln im Verbund mit allen staatlichen und gesellschaftlichen Organisationen. Ein Rastersystem. Alles Auffällige ging an das Ministerium für Staatssicherheit. Jeder 100te im Staat war statistisch gesehen ein Spitzel. Es war ein totaler Überwachungsstaat, der sogenannte Feindtätigkeiten, selbst im kleinsten Maßstab, wie zum Beispiel politische Unmutsäußerungen, verfolgte.

Wie genau lief das ab?

Es gab verschiedene Bearbeitungsstufen, die man als potenzieller „Staatsfeind“ durchlief. Nach dem sammeln von Information, gelangte man als Person oder Gruppe in eine Operative Personenkontrolle und bei Erhärtung des Verdachtes dann letztlich in die höchste Bearbeitungsstufe, den Operativen Vorgang.

In dieser Stufe war ihr Freundeskreis?

Ja, genau. Hier griffen nun Maßnahmen der Disziplinierung. Dabei trat die Stasi nach außen hin zunächst nicht selbst in Erscheinung, sondern schickte andere, zum Beispiel Kulturfunktionäre oder leitende Angestellte, die die Personen in Disziplinierungsgesprächen zurückgewinnen sollten. Wenn das nicht funktionierte, griff man zur Methode der Zersetzung. Man organisierte persönliche Misserfolge, beruflich und privat und versuchte so die Person psychisch zu destabilisieren. Derjenige sollte verunsichert werden, sollte sich zurückziehen, abkapseln. Wo auch das nicht zum Erfolg führte, griff die dritte Stufe...

...wie bei Ihrem Kreis...

...dann folgten Kriminalisierung und Festnahme. Als Gründe konnten Gummiparagrafen wie „staatsfeindliche Hetze“ oder „ungesetzlich Verbindungsaufnahme“ herangezogen werden. Letztlich gab es nur zwei Alternativen: Man brach unter der Haft, der psychischen Folter und Einsamkeit zusammen oder wurde von der BRD freigekauft. In 40 Jahren DDR kamen so etwa 250 000 Menschen in Haft. Das Hauptziel war die Abschreckung der übrigen Bevölkerung, damit sie nicht gegen das System opponierte. Es sollte Angst erzeugt werden.

Kamen Freunde von Ihnen in Haft?

Ja, sie schrieben einen Brief, mit der Bitte die Ausweisung Wolf Biermanns zu überdenken. Mehrere der 56 Unterschreibenden waren aus unserem Kreis. Ich war an jenem Tag nicht in Jena. Das war mein Glück. Denn tags darauf begannen die Verhaftungen. Acht von uns kamen neun Monate in U-Haft und wurden dann aufgrund internationaler Proteste freigekauft. Verhaftete, die in der Bundesrepublik bekannt waren, hatten einen gewissen Schutz, die konnten freigekauft werden. Wessen Name nicht bekannt war, der saß seine Zeit ab – bis zu drei Jahre und mehr. Selbst nach der Freilassung endete das nicht. Man musste eine Schweigeverpflichtung unterschreiben. Wir waren in der Naivität gefangen, etwas in diesem Land verändern zu wollen, zu verbessern. Keiner wollte weg, wir hatten alle Familie, Freunde und die DDR war unsere Heimat. Aber wer einmal eingesperrt war, der war geläutert. Wir dachten immer: Wir passen auf, sie kriegen uns nicht. Aber, wie gesagt, das war naiv, denn die wussten oft mehr über uns, als wir selber.

