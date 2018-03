April, bis Mittwoch, 25. April, stehen sechs Vorträge auf dem Programm. Die Teilnahme ist kostenfrei. Dienstag, 3. April, 15 Uhr, referiert Christin Schomakers, Ökotrophologin beim Bremer Dienstleistungs-Service über „Ernährung bei Rheuma“ in der Stiftungsresidenz Luisental, Brucknerstraße 15. Dienstag, 10. April, 15.30 Uhr, berichtet Dagmar Wanschura, Sehtrainerin bei Schaulust Bremen über „Trockene Augen – Hilfe in Sicht!“ in der Stiftungsresidenz Riensberg, Riekestraße 2.

Dienstag, 17. April, 15 Uhr, beleuchtet Annelie Keil, Gesundheitswissenschaftlerin, die Fragen „Zu wem gehören wir? Wer ist für uns da? Was brauchen wir? Angehörige und Professionelle zwischen Hingabe und Pflichtgefühl“ in der Stiftungsresidenz St. Ilsabeen, Billungstraße 31-33. Mittwoch, 18. April, 14.30 Uhr, folgt ein weiterer Vortrag von Annelie Keil zum Thema „Das konnte ich! Das war ich immer! So bin ich und so bleibe ich“ in der Stiftungsresidenz Landhaus Horn, Schwachhauser Heerstraße 264. Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 2 46 81 11. Donnerstag, 19. April, 15.30 Uhr, berichtet Christin Schomakers über „Kritische Nährstoffe im Alter – worauf sollte geachtet werden?“ in der Stiftungsresidenz Ichon-Park, Oberneulander Landstraße 70. Mittwoch, 25. April, 16.30 Uhr, wird das Thema Duftstoffallergien beleuchtet: Zum Thema „Wenn der Duft zur Last wird“ sprechen Christine Renken und Karoline Lentz, in der Stiftungsresidenz Marcusallee, Marcusallee 39.