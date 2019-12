Geht es nach dem Sprecher der CDU-Beiratsfraktion, könnten hier künftig Busse entlang und Richtung Innenstadt fahren. (Antje Noah-Scheinert)

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Oberneuland muss attraktiver werden – darin sind sich alle politischen Parteien einig. Bei der Frage nach dem „Wie“ gehen die Auffassungen teilweise auseinander. Der SPD Ortsverein Oberneuland unterstützt den Grundgedanken eines ticketlosen ÖPNV in Bremen, wie ihn die Initiative „einfach einsteigen“ vorschlägt, berichtet der Ortsvereinsvorsitzende Derik Eicke. Das Konzept sieht vor, dass der ÖPNV künftig nicht mehr über die Einnahmen aus Ticketverkäufen und Subventionen finanziert wird, sondern dass stattdessen alle volljährigen Bremer monatlich einen Pflichtbeitrag von 19,11 Euro bezahlen. Erwerbslose würden für zehn Euro im Monat, Schwerbehinderte und Minderjährige umsonst fahren.

Mehr zum Thema „Einfach einsteigen“ für ticketloses Fahren Bremer Initiative fordert ÖPNV-Abgabe von Bürgern und Firmen Nie mehr ein Ticket für Bus oder Bahn kaufen: Mit dieser Idee will der Verein „Einfach einsteigen“ ... mehr »

Die übrigen Kosten für den Nahverkehr sollen über einen Aufschlag auf die Gewerbesteuer sowie erhöhte Übernachtungs-, Flughafen- und Fernbusgebühren abgedeckt werden. „Das Konzept mit einem Pflichtbeitrag für alle ist sicherlich ambitioniert“, räumt Eicke ein. Dennoch gebühre der Initiative in jedem Fall Dank, da sie ein wichtiges Zukunftsthema in die Diskussion gebracht habe. Nun sei die Bürgerschaft aufgefordert, „ein zukunftsfähiges, ökologisches und ökonomisches Konzept zum Wohle Bremens zu erarbeiten“, findet Eicke. Für die SPD Oberneuland sei es denkbar, dass die Bürger in einem Entscheid gefragt werden, wenn das vollständige Konzept vorliege. Neben den wichtigen klima- und gesundheitspolitischen Aspekten sei für die Oberneulander SPD die öffentliche Mobilität für alle ein Grundstein der politischen Teilhabe, die sichergestellt werden müsse, so Eicke.

Eine Verbesserung der ÖPNV in Oberneuland sei nicht der alleinige Wunsch der SPD, betont Hans-Jürgen Lotz. Laut des Sprechers der CDU-Beiratsfraktion fordere der gesamte Beirat Oberneuland seit langem eine wesentliche Verbesserung des ÖPNV. Das Konzept von „einfach einsteigen“ halte auch er für sehr ambitioniert – und in wesentlichen Teilen für nicht realisierbar, da die nötigen Voraussetzungen nicht gegeben seien. Eine Verbesserung des ÖPNV für Oberneuland wäre seines Erachtens eine direkte Busverbindung über die Franz-Schütte-Allee in die Innenstadt und ein geänderter Verlauf der bestehenden Buslinie 33 über die Rockwinkeler Landstraße mit Anbindung der Tobias-Schule, erklärt Lotz.

Mehr zum Thema Alle Ideen und Konzepte im Überblick Zukunft des ÖPNV in Bremen: Wer fordert was? Die Zukunft des Öffentlichen Nahverkehrs in Bremen ist eines der heißen Wahlkampfthemen. Jede ... mehr »

Grüne wollen 365-Euro Jahresticket

Auch den Grünen ist der Ausbau des ÖPNV in Oberneuland ein zentrales Anliegen, betont Beiratsfraktionssprecher Stefan Kraß. „Es muss sowohl eine engere zeitliche Taktung als auch eine verbesserte räumliche Abdeckung erreicht werden – wie zum Beispiel die Anbindung des Büroparks an das Stadtteilzentrum“, sagt er. „Dabei sollte auch über den Einsatz kleinerer Busse zu den weniger nachgefragten Tageszeiten nachgedacht werden.“ Um Menschen in Oberneuland zum Umsteigen vom Privatauto in Busse oder Bahnen zu motivieren, sei eine qualitative Verbesserung des ÖPNV dringend erforderlich, erklärt Kraß. Parallel müsse zudem stadtweit über kostenattraktivere Lösungen nachgedacht werden. „Im Koalitionsvertrag sind sowohl das 365-Euro-Jahresticket als auch ticketfreie Varianten, ähnlich wie von der Initiative „einfach einsteigen“ gefordert, als Ziel genannt“, erinnert er. Der Favorit der Bremer Grünen sei das 365-Euro-Jahresticket. Voraussetzung sei aber in beiden Fällen eine breite gesellschaftliche Diskussion über Finanzierungsmodelle, betont er.

Auch FDP-Beiratsfraktionssprecher Bernd Richter verweist darauf, dass die dringende Notwendigkeit für die Verbesserung des ÖPNV-Angebots bereits Bestandteil im Oberneulander Beiratsprogramm ist. Als Beispiele für den Handlungsbedarf nennt er die „katastrophale Anbindung“ des Büroparks, mangelhafte Taktzeiten zwischen den Buslinien 33 und 34 und den Straßenbahnlinien sowie die fehlende direkte Anbindung an die Innenstadt, „außer mit dem Metronom - doch nicht jeder wohnt in der Nähe des Bahnhofes“. Nur mit dem Auto oder dem Rad komme man innerhalb von 30 Minuten in die Stadt, so Richter. Ein ticketloser ÖPNV sei erst dann zu überlegen, wenn dafür auch die notwendige Infrastruktur vorhanden sei. „Ein wünschenswerter Traum, der bei der Bremer Kassenlage" so Richter wohl lange Traum bleiben werde.