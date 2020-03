Laut Behördenvertreter erfüllt der Bereich rund um den Emmaplatz nicht die Voraussetzungen für ein Nahversorgungszentrum. (PETRA STUBBE)

Die Kaufkraft in Schwachhausen gehört zu den stärksten in ganz Bremen – das spiegelt sich allerdings nicht in der Gesamtverkaufsfläche des Stadtteils wider. Die liegt gerade einmal bei etwa 10 000 Quadratmetern. Pro Einwohner macht das in Schwachhausen 0,27 Quadratmeter, während der Bremer Durchschnitt bei 1,6 Quadratmetern liegt, berichtete Jan Dierk Stolle vom Ressort Stadtentwicklung jetzt im Schwachhauser Beirat. Stolle war eingeladen worden, um den Ortspolitikern den aktuellen Stand des Zentren- und Nahversorgungskonzepts für den Stadtteil zu erläutern. Auf Grundlage dieses Konzeptes kann die Behörde beispielsweise die Ansiedlung von Einzelhandel erlauben oder ablehnen - je nachdem, ob er in die umliegende Nahversorgungsstruktur passt oder nicht.

In Schwachhausen gibt es laut der Erhebungen zwei Nahversorgungszentren: die Wachmannstraße und die Schwachhauser Heerstraße. Beiden bescheinigte Stolle vielfältige und attraktive Angebote. Allerdings hätten beide bislang keine ausreichende Nahversorgungsfunktion – wünschenswert sei an beiden Standorten daher ein zusätzlicher Drogeriemarkt sowie Lebensmittelhändler.

Distanz zwischen Einzelhändlern

Das Areal rund um den Emmaplatz erfülle die Voraussetzungen für ein Nahversorgungszentrum indes nicht und könne deshalb auch nicht unter diesem Oberbegriff laufen, erklärte Stolle. Als Grund nannte er die Distanz zwischen den Einzelhändlern am Emmaplatz, die zugegebenermaßen gut durchmischt seien, und dem Rewe-Markt an der Kulenkampfallee. Beiratssprecherin Gudrun Eickelberg (Grüne) konnte diese Abstufung nicht nachvollziehen. „Der Vollsortimenter ist vom Emmaplatz zu Fuß in fünf Minuten erreichbar – warum werden diese beiden Bereiche nicht zusammengefasst?“ Der Grund liegt laut Stolle in der dazwischenliegenden Wohnbebauung, die das Nahversorgungszentrum splitte. Anna Faethe (SPD) sah die Bewertung des Areals um den Emmaplatz ebenfalls kritisch. „Was passiert, wenn dort ein Laden schließt – kann sich dann kein neuer mehr ansiedeln, weil es sich nicht um ein Nahversorgungszentrum handelt?“, wollte sie wissen. Stolle erklärte, aufgrund der geringen Verkaufsflächen fielen Inhaberwechsel in den Geschäften unter „Bagatellschutz“. Der Bestand sei gesichert, betonte er.

Jörn Linnertz (CDU) erachtete das gesamte Konzept als schwierig, da es die jetzige Situation „einfriere“ und kaum Spielraum lasse, um Defizite auszugleichen. Wolfgang Schober (Linke) erklärte, er sehe keinen nennenswerten Handlungsbedarf in Schwachhausen und habe bislang auch noch keine Unzufriedenheit mit dem bestehenden Einzelhandelsangebot im Stadtteil wahrgenommen. Dem widersprach Faethe, die sowohl einen Discounter als auch einen Drogeriemarkt im Stadtteil vermisst. Laut Klaus-Peter Land (Grüne) bräuchte Schwachhausen zudem einen Bioladen mit regionalem Angebot und einen Unverpacktladen.

In seiner abschließenden Stellungnahme forderte der Beirat einstimmig eine erneute Prüfung des Emmaplatzes hinsichtlich des Status als Nahversorgungszentrum. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Einkäufe im Stadtteil vorwiegend mit dem Fahrrad erledigt würden, sei die Distanz zum Rewe-Markt nicht relevant, befand der Beirat. Bezüglich des Nahversorgungszentrums entlang der Schwachhauser Heerstraße sei – anders als im Konzept dargestellt – auch die Kirchbachstraße in das Areal einzubeziehen, lautete eine weitere Forderung.

Auch im Beirat Horn-Lehe hat Stolle das Zentren- und Nahversorgungskonzept unlängst vorgestellt. In Horn-Lehe gibt es neben Nahversorgungszentren auch ein Stadtteilzentrum. Und zwar eines mit „zwei Polen“. Gemeint ist der Bereich zwischen dem Mühlenviertel im Norden und dem Supermarkt Lestra im Süden. Die Aufenthaltsqualität des Stadtteilzentrums sei relativ gering, da es kaum Cafés und Restaurants gebe. Angesichts des vergleichsweise großen Abstands zwischen den beiden Supermärkten gebe es zudem kaum Synergie-Effekte.

Das Nahversorgungszentrum Wilhelm-­Röntgen-Straße ist laut Stolle gut ausgestattet. Durch das Mühlenviertel habe es allerdings starke Konkurrenz bekommen. Dringender Handlungsbedarf bestehe indes im Nahversorgungszentrum Edisonstraße. Neben einem Discounter gebe es hier lediglich ein dünnes Einzelhandelsangebot, das dringend erweitert werden müsste, heißt es im Zentren- und Nahversorgungskonzept.

Zum Stadtteilzentrum bemerkte der Beirat in seiner Stellungnahme, dass sich der Abbau der kleinen Sparkassen-Zweigstellen, ausgelöst durch den Neubau der Stadtteil-Filiale im Mühlenviertel, als problematisch erweise. Die Versorgungslücken bei der Bargeldausgabe würden seither die Discounter und auch die Markus-Apotheke schließen.

Die Attraktivität des Nahversorgungszentrums Wilhelm-Röntgen-Straße leidet nach Ansicht des Beirats unter der Trennung der benachbarten Lebensmittelmärkte Rewe und Lidl durch einen hohen Holzzaun. Eine Verbindung gebe es somit nur vergleichsweise umständlich über die Leher Heerstraße oder die Robert-Bunsen-Straße. Eine Öffnung zwischen den Grundstücken erachtet der Beirat daher als dringend nötig.

Um das Nahversorgungszentrum Edisonstraße attraktiver zu machen, hat sich das Stadtteilparlament für eine Fußwegverbindung vom Hollergrund zur Edisonstraße ausgesprochen. Außerdem fehle für die nahezu 12 000 Einwohner im Quartier ein Drogeriefachmarkt.