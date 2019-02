Der Verkehrsausschuss möchte die Leher Heerstraße im Bereich des Zebrastreifens einengen – für mehr Sicherheit. (PETRA STUBBE)

Der Horn-Leher Verkehrsausschuss möchte den Zebrastreifen an der Leher Heerstraße sicherer machen. Er folgte am Montagabend mehrheitlich einem Antrag der SPD-Fraktion, die Fahrbahn an dieser Stelle einzuengen, um den Übergang besser erkennbar zu machen und zugleich den Verkehr zu entschleunigen. Bezahlt werden soll die Maßnahme aus dem Stadtteilbudget.

Es wäre nicht die erste Nachbesserung an dem Fußgängerübergang in der Straße, an dem in der Vergangenheit mehrere teils schwere Unfälle passierten. Zuletzt sei Ende vergangenen Jahres die Beleuchtung des Zebrastreifens auf LED umgestellt und ergänzt worden, teilte Ortsamtsleiterin Inga Köstner mit. Claus Gülke erklärte, die CDU-Fraktion sehe am Zebrastreifen aktuell keinen Handlungsbedarf. Wer dort zu schnell fahren wolle, werde sich auch von der baulichen Maßnahme nicht abschrecken lassen, argumentierte der Fraktionssprecher.

Einig waren sich die Fraktionen indes darin, an der Kopernikusstraße eine Geschwindigkeitsmesstafel aufstellen zu wollen. Der Beschluss fiel ebenfalls auf Antrag der SPD-Fraktion. Allerdings betonte die CDU-Beiratsgruppe, dass die Problematik auch in anderen Tempo-30-Zonen zu beobachten sei, die Kopernikusstraße somit also keine Ausnahme darstelle. Thomas Hanke (SPD) erklärte, die Problematik in der Straße sei angesichts ihres geraden Verlaufs und ihrer Länge sehr wohl überdurchschnittlich groß. Ulf-Brün Drechsel von der FDP pflichtete ihm bei. Die Straße werde häufig von Senioren passiert, die durch die Tempoüberschreitungen erheblichen Gefahren ausgesetzt seien, erklärte er.

Gefährliche Situationen durch mehr Verkehr

Aktuell steht die Horn-Leher Messtafel an der Marcusallee, danach sieht die Prioritätenliste den Achterdiek vor. In der Kopernikusstraße soll sie dann in Höhe der Joseph-Ressel-Straße platziert werden – je drei bis vier Monate stadtein- und stadtauswärts.

Erhöhtes Verkehrsaufkommen und Parkdruck führen nach Ansicht des Verkehrsausschusses in der Vorstraße zusehends zu gefährlichen Situationen für sämtliche Verkehrsteilnehmer. Darum fordert das Gremium den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr auf Antrag der SPD einstimmig auf, ein rechtsseitiges Parkverbot für die Vorstraße vom Helmer bis zur Leher Heerstraße zu prüfen, ebenso die Einrichtung eines Parkverbots von sämtlichen Einmündungen bis zu 15 Metern in die Querstraßen hinein.

Darüber hinaus fordert der Ausschuss eine regelmäßigere Kontrolle des ruhenden Verkehrs, um das Parken auf Fuß- und Radwegen sowie auf den Straßenschwellen zu ahnden. Es müsse eine ungehinderte und schnelle Durchfahrt für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge gewährleistet sein, hieß es zur Begründung. Dies sei derzeit an bestimmten Abschnitten und Kreuzungsbereichen nicht der Fall.

Dass die Sicherheit für Fußgänger im Luisental verbessert werden muss, darin waren sich am Montag ebenfalls alle Fraktionen einig. Bei der Frage nach der richtigen Lösung gingen die Meinungen allerdings so weit auseinander, dass am Ende überhaupt kein Beschluss gefasst wurde.

CDU fordert Trennung von Fußweg und Fahrbahn

Die CDU forderte in einem Antrag eine bauliche Trennung von Fußweg und Fahrbahn zwischen den Einmündungen Seiffertstraße und Berckstraße. Diese könnte etwa durch eine Hochpflasterung erfolgen. Die Breite des Fußwegs werde zum einen durch Laternen und Schaltkästen und zum anderen durch parkende und haltende Autos vermindert, sodass Passanten den Fußweg nur sehr bedingt nutzen könnten, hieß es in der Begründung. Personen, die beispielsweise auf den Rollator oder den Rollstuhl angewiesen seien, müssten sogar oftmals auf die Fahrbahn ausweichen und seien somit einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt.

Die SPD forderte für besagten Abschnitt aus denselben Gründen das Aufstellen von Pollern, die den Fußgängerweg von der Fahrbahn unmissverständlich – und unüberwindbar – abtrennen sollen. Aufgrund des Tempo-30-Limits sei eine weitere Abtrennung für Radfahrer nicht nötig, da diese auch die Straße benutzen könnten. Beide Anträge erhielten je gleich viele Pro- und Gegenstimmen und wurden somit abgelehnt.

Einzig für den Umgang mit den Flächenabschnitten vor den Schaltkästen fand man zu einer einvernehmlichen Lösung. Auf Vorschlag von Kai Koopmann, Verkehrssachbearbeiter im Horner Polizeirevier, will der Verkehrsausschuss prüfen lassen, ob hier jeweils eine Sperrfläche mit zusätzlichen Sperrpfählen eingerichtet werden kann, damit der Weg trotz der breiten Kästen für Fußgänger passierbar bleibe.

Der Fußweg Holler Pad ist nach Regenfällen kaum noch passierbar – darin waren sich alle Fraktionen einig und folgten den Anträgen von CDU und SPD, eine Sanierung des Wegs zu fordern. Darüber hinaus stelle der Übergang zwischen Holler Pad und Fußweg aufgrund des Höhenunterschiedes eine Stolperfalle dar, die es auszugleichen gelte, da der Abschnitt insbesondere für Menschen, die auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen seien, äußerst gefährlich sei.