Die Bremer Kinder- und Jugendkantorei probt eifrig für die Aufführung des Stückes „Undine“. (PETRA STUBBE)

Jeden Mittwoch probt Chorleiterin Ilka Hoppe mit den Kindern und Jugendlichen im Saal des Pfarrheims von St. Johann mitten im Schnoor. Um 17 Uhr sind zunächst die Kleinen von fünf bis zwölf Jahren dran und später die Jugendkantorei. In diesen Tagen sind besonders die Jüngsten ganz aufgeregt, denn am Sonnabend, 22. September, führt die Kinderkantorei das Märchen-Singstück „Undine“ in der Waldorfschule an der Touler Straße auf. Die lustige Geschichte über die kleine rebellische Meerjungfrau ist der Auftakt zur großen Jubiläumsfeier, denn die Bremer Kinder- und Jugendkantorei besteht inzwischen schon seit zehn Jahren.

Im Herbst 2008 fanden sich musikbegeisterte junge Menschen und engagierte Eltern und Pädagogen zusammen, um einen neuen Chor zu gründen. „Neben der Freude am Singen vermitteln wir den Zugang zum Theaterspielen und studieren immer wieder eigene Stücke ein“, erzählt Ilka Hoppe stolz. Dabei beschäftige man sich auch mit geschichtlichen Stoffen und aktuellen gesellschaftlichen Themen. In Kinder- und Jugendchor singen derzeit etwa 50 Kinder und Jugendliche aus allen Teilen Bremens, aus unterschiedlichen Schulen und sozialen Umfeldern. Ein Probenraum in der Stadtmitte bietet sich an.

Die elfjährige Jonna wohnt in der Neustadt und spielt bei der Jubiläums-Vorführung eine Polizistin, während die 15-jährige Talischa aus der Östlichen Vorstadt in die Rolle der Meerhexe schlüpft. Beide Mädchen sind echte Chor-Fans und übernehmen bei den Proben auch gerne mal das Einsingen mit den Kleineren. Ilka Hoppe unterrichtet an der Waldorfschule Biologie und Musik, ist seit 20 Jahren Kirchenmusikerin und schwärmt von der Chorarbeit mit den Kindern. Geprobt werden mit dem Kinderchor altersgemäße Stücke, die das musikalische Gehör schulen und an mehrstimmiges Singen im Jugendchor heranführen. Dabei gilt es, nach Gehör und Noten zu singen, auf Körperhaltung zu achten und sich zu konzentrieren.

Die Bremer Kinder- und Jugendkantorei ist ein freier, von Eltern getragener Verein, der sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert. Der monatliche Beitrag beträgt 15 Euro pro Kind, für Geschwisterkinder kommen nur zwei Euro hinzu. „Wenn die Familie den Betrag gar nicht aufbringen kann, versuchen wir Paten zu finden“, sagt Poppe. „Eine Mitgliedschaft soll nicht am Geld scheitern.“ Unterstützt durch professionelle Musiker, eine Choreografin und eine Pädagogin kann die Chorleiterin den Kindern musikalische Bildung vermitteln, die Spaß macht. Die Kantorei ist als Verein an keine Einrichtung fest gebunden. „Die Kirche St. Johann im Schnoor ist ein bisschen wie unsere Heimat“, sagt Poppe, „dort präsentieren wir alljährlich unsere Weihnachtskonzerte.“ Deshalb wird dort zum Jubiläum am Sonntag den 23. September ab 15 Uhr auch ein Familiengottesdienst musikalisch gestaltet. Im Anschluss treffen sich ehemalige Sängerinnen und Sänger zu einem Umtrunk. Gemeinsame Unternehmungen sind wichtige Bestandteile des Chorlebens, betont „Chormutter“ Hannelore Mis. Die ehemalige Lehrerin ist seit der Chorgründung fürsorgliche Betreuerin bei Proben und Vorstellungen. Auch gebe es jeden Sommer eine zehntägige Chorfreizeit auf Langeoog. „Dann sind Eltern, Großeltern und Geschwister herzlich eingeladen mitzukommen“, erzählt Mis.

Neben dem Kinderstück „Undine“ ist für den 24. und 25. November geplant, im Bürgerhaus Vegesack „Die Leichenoper“ aufzuführen, eine schwarzhumorige Song-Oper, begleitet vom Jungen Kammerorchester der Musikschule Bremen. Interessierte können auch unverbindlich Proben anschauen und mitmachen. Kontakt zu Ilka Hoppe unter Telefon 01 70 / 385 09 88 oder per E-Mail an ilkahoppe@gmx.de. Weitere Informationen unter www.bremerjugendkantorei.de im Internet.