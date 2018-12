Aktuell ist die Einrichtung an der Gabriel-Seidl-Straße mit 56 Bewohnern nahezu ausgelastet. (Petra Stubbe)

Wer sich vor drei Jahren bei der Awo-Initiative „Gemeinsam in Bremen“ gemeldet hat, um seine ehrenamtliche Hilfe in einer der Bremer Flüchtlingsunterkünfte anzubieten, musste zeitweise mit einer ­Absage rechnen. Damals war der Zulauf so groß, dass mitunter ein Aufnahmestopp ­verhängt werden musste. Diese Zeiten sind vorbei. Mittlerweile sind die Einrichtungen wieder auf der Suche nach Freiwilligen, die in den Unterkünften Nachhilfe geben oder im Alltag bei der Integration behilflich sind. Um materielle Ausstattung geht es in den Schwachhauser Unterkünften an der Kurfürstenallee und der Gabriel-Seidl-Straße zurzeit nicht, wie Einrichtungsleiterin Martina Ziolkowski jetzt im Sozialausschuss des Beirats berichtet hat. „Schön wären Menschen mit Zeit“, betonte sie. „Vor allem, um sich als Sprachpartner zur ­Verfügung zu stellen, damit die Bewohner das Erlernte aus den Sprachkursen im Alltag ­anwenden können.“ Optimalerweise könnte diese Sprachpartnerschaft mit gemeinsamen Unternehmungen einhergehen, um einander und auch die Stadt besser kennenzulernen.

Aktuell ist die Einrichtung an der Gabriel-Seidl-Straße mit 56 Bewohnern nahezu ausgelastet. In der Unterkunft an der Kurfürstenallee sind 50 von 80 Plätzen belegt. „Die meisten Bewohner haben ihren Sprachkurs inzwischen abgeschlossen und besuchen jetzt einen Integrationskurs“, erzählte Ziolkowski. Deutschunterricht sei daher nur noch für Neuzugänge vonnöten. Vor allem benötigten die Einrichtungen zurzeit Ehrenamtliche für Nachhilfeunterricht.

Familien fühlen sich wohl

Nachhilfe ist auch eines der Themenfelder für freiwillige Helfer, die sich um die Bewohner der sogenannten Kampa-Häuser an der H.-H.-Meer-Allee kümmern. „Wir haben einige sehr zuverlässige Ehrenamtliche, aber der Bedarf ist deutlich höher“, betonte Awo-Mitarbeiterin Elisabeth Büter. Drei Jahre lang haben die Familien, die in den 14 Häusern leben, Anspruch auf ambulante Betreuung, danach sollen sie nach Möglichkeit in eine Wohnung oder ein Haus umziehen. „Das gestaltet sich oftmals sehr schwierig, da in den Kampa-Häusern Familien mit bis zu acht Kindern leben“, erklärte Büting. Es bedürfe zudem manchmal einiger Überzeugungsarbeit, die Familien zum Auszug zu bewegen. „Sie fühlen sich an dem Standort wohl, weil er sehr ruhig und zentral ist“, erläuterte Mhamed Hakki, bei der Awo zuständig für ambulante Betreuung. Außerdem wollten sie vermeiden, dass ihre Kinder die Schule wechseln müssen, da die Integration in den Schulen des Stadtteils sehr gut funktioniere. „Irgendwann siegt dann aber doch immer die Einsicht, dass neue Familien die Hilfe dringender benötigen als sie selbst“, erzählte Hakki.

Der Auszug sei dann der Moment, in dem eine zuverlässige ehrenamtliche Ansprechperson besonders wichtig für die Familien werde, an die sie sich bei Bedarf wenden könnten. Aber auch in den Familien, die an der H.-H.-Meier-Allee leben, sei der Einsatz von Freiwilligen hoch willkommen. „In den Kampa-Häusern leben zurzeit 99 Menschen – davon sind 72 Kinder“, berichtete Büting. Entsprechend groß sei der Bedarf an Nachhilfeunterricht durch Ehrenamtliche.

Von einer erfolgreichen Integrationsmaßnahme im Herbst berichtete Martina Ziolkowski dem Sozialausschuss in Form einer Fotopräsentation. 21 Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren waren mit sechs Betreuern für fünf Tage an die Ostsee gefahren. Die Fotos zeugten von Besuchen im Kletterpark, Ausritten, Exkursionen an und auf der Ostsee sowie von diversen Ausflügen zu Fuß und mit dem Rad. Möglich geworden war die Fahrt durch die Bewilligung des Beirates, die Aktion mit 6000 Euro aus dem Integrationsbudget zu unterstützen. „Die Fahrt war eine tolle Erfahrung für die Jugendlichen“, berichtete Ziolkowski. Eine der Teilnehmerinnen bestätigte das und ergänzte: „Da die meisten von uns aus verschiedenen Ländern kamen, mussten wir Deutsch sprechen, um uns zu verständigen – das hat uns sehr viel gebracht.“

Weitere Informationen

Wer Zeit und Interesse hat, sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit zu engagieren, kann sich unter Telefon 01 52 / 36 89 47 53 oder schneider@gemeinsam-in-bremen.de mit der Patenschaftsstelle von „Gemeinsam in Bremen“ in Verbindung setzen.