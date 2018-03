Thomas Garz (rechts) und Manfred Baumgart von der Aktion Krötenschutz schauen sich den Zaun an, der die Kröten abhalten soll. Sie kritisieren die Aktion. (Sebi Berens)

Steigen die Temperaturen, verlassen Kröten und Frösche ihre Winterquartiere und machen sich auf den Weg zu ihren angestammten Laichgebieten. Für Umweltaktivisten ist dies das Startsignal, den Tieren auch mithilfe von Schutzzäunen einen möglichst sicheren Zugang zu den Gewässern zu ermöglichen.

Umso verblüffter war die Anwohnerin Almuth Pahl, als sie kürzlich einen Schutzzaun rund um den Angelteich des einstigen Aumunder Angelzentrums entdeckte. „Ich habe am Samstag Geräusche gehört und am Tag drauf den Zaun entdeckt“, erzählt die Anwohnerin, „Der Zaun ist ein Riesending, das sich vom Eingangsgatter parallel zur Straße zieht, dann rechtwinklig abknickt und den Teich umschließt.“

Diese Abwehrmaßnahme mache artenschutzrechtlich keinen Sinn, meint die Seniorin. „Die kleinen Lebewesen kommen dort erschöpft an“ und könnten aufgrund der Absperrung nicht in ihr angestammtes Laichgebiet zurückkehren. Dabei sind die Viecher streng geschützt“, so Almuth Pahl, die oft selbst mit einem Eimer loszieht, um gestrandeten Kröten zu helfen.

Sie vermutet, dass der Bauunternehmer Olaf Mosel den Teich gegen die Kröten und Frösche abschotten möchte, um ungehindert bauen zu können. Geplant sei dort ein Wohngebiet mit Einfamilienhäusern rund um den Teich. „Wir haben den Zaun in Abstimmung mit dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr aufgestellt“, betont Olaf Mosel, Geschäftsführer von M-Projekt, auf Nachfrage.

„Die Krötenschützer müssten sich eigentlich darüber freuen.“ Es gehe darum, zu verhindern, dass sich Kröten und Frösche im nahen Unterholz aufhalten, „wenn im Herbst – in Absprache mit den Behörden – nicht geschützte Bäume gefällt werden“, so der Bauunternehmer.

In dem großen Teich seien ohnehin keine Kröten, „weil die Böschung viel zu steil ist“, sagt Olaf Mosel. Es handele sich um einen künstlichen Teich, dessen Ufer mit Holz verbaut sei. Die Kröten seien viel eher in der Beeke zu finden. Im Übrigen sei der Teich voller Fische, die den Laich der Amphibien auffressen würden, so Mosel. Zur Not würden ankommende Frösche und Kröten sicherlich auf einen anderen Teich ausweichen, glaubt er.

Attraktivste Gewässer vor Ort

Die Umweltbehörde hat sich dieser Einschätzung angeschlossen und den Schutzzaun deshalb auch genehmigt. Das bestätigt der Sprecher Jens Tittmann und sagt: „Das Laichgeschäft der Amphibien ist nicht beeinträchtigt.“ Das sieht Thomas Garz, Sprecher der „Aktion Krötenschutz“, ganz anders. „Solche Zäune werden an sich dafür eingesetzt, die Amphibien zu schützen und nicht, um sie aufzuhalten“, betont er.

Sie seien so konzipiert, dass sie für die Tiere unüberwindbar sind. „Am Angelteich kommen die jetzt also weder raus noch rein. Es sind ja schon welche dort“, so Garz. Und Neuankömmlinge, die unter der Erde überwintert haben, könnten nun ihr traditionelles Laichgebiet nicht erreichen.

„Wenn man dort wirklich Bäume fällen will, muss man im Herbst eng am Teich Zäune ziehen“, empfiehlt der Nordbremer. Jetzt sollten sich die Tiere jedoch frei bewegen können. Fakt sei, dass der etwa 500 Quadratmeter große Angelteich „von vielen Amphibien angesteuert wird“. Er sei das größte, hellste und damit attraktivste Gewässer vor Ort, so der Umweltaktivist.

Genauere Untersuchung empfohlen

Die steilen Ufer seien für die Kröten kein Hindernis, zumal es auch flache Stellen gebe. Unüberwindbar seien für sie allenfalls Hafenbecken. Auch die Fische seien kein Problem, so der Amphibien-Freund. „Die Kröten waren auch in großer Zahl im Teich, als noch Forellen drin waren. Angler und Kröten saßen dicht beieinander. Nur hatten die Kröten keine Stühlchen“, scherzt er.

Erdkröten, Grasfrösche, Wasserfrösche und Teichmolche seien am Angelteich heimisch. Manche werden 20 Jahre alt und sind auf das Gewässer fixiert. „Wenn der große Teich wegfällt, ist das ein Verlust, und ohne Ersatzgewässer, wird die Population mit Sicherheit kleiner“, so der Experte. An die Behörde hat er eine entsprechende Mail geschickt.

Darin verweist Thomas Garz darauf, dass es sich bei dem „an den Ufern umgestalteten Teich“ um ein etwa 50 Jahre altes Gewässer handelt, und empfiehlt eine genauere Untersuchung auch hinsichtlich des Bestandes von Süßwassermuscheln. Garz: „Ohne nähere angemessene Untersuchungen ist das Ganze meines Erachtens nach reine Mutmaßung, die der Umwelt nicht dient.“