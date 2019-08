Hans-Peter Volkmann machte aus seiner Enttäuschung kein Hehl, als Ortsamtsleiterin Karin Mathes am vergangenen Donnerstagabend das Abstimmungsergebnis verlas. Zwölf der 19 Schwachhauser Beiratsmitglieder entschieden sich für Gudrun Eickelberg (Grüne) als neue Sprecherin – auf Volkmann (CDU) entfielen sieben Stimmen. Nachdem er seiner Kontrahentin gratuliert hatte, stellte Volkmann klar, dass er für das Amt des stellvertretenden Sprechers nicht zur Verfügung stehe. „Ein Tandem mit Frau Eickelberg kommt für mich nicht in Frage“, erklärte er. Er erachte es zudem als bedauerlich, dass an dem „demokratischen Brauch“ von einst, einen Vertreter der stärksten Fraktion mit dem Sprecheramt zu betrauen, nicht mehr festgehalten werde. Zwar seien die Fraktionen der CDU und der Grünen mit je sechs Sitzen gleich stark im Beirat vertreten. Da die CDU bei der Beiratswahl aber mit knapp fünf Prozentpunkten Vorsprung vor den Grünen lag und Volkmann die mit Abstand meisten Personenstimmen auf sich vereint hatte, empfinde er das Ergebnis der Sprecherwahl als befremdlich.

Im Vorfeld zur Abstimmung hatten Eickelberg und Volkmann nicht nur sich selbst und ihre Ambitionen bezüglich des Sprecheramtes vorgestellt, sie beantworteten außerdem eine Reihe von Fragen die seitens der SPD-Fraktion an sie herangetragen worden waren. Dabei ging es unter anderem darum, ob die Kandidaten auch Beiratsentscheidungen nach außen vertreten würden, die sie selbst möglicherweise nicht mitgetragen haben. Eickelberg und Volkmann erklärten übereinstimmend, dass sie sich der Überparteilichkeit des Sprecheramtes bewusst seien. Auch die persönliche Teilnahme an allen wichtigen Gremien konnten sowohl die freischaffende Künstlerin und Autorin als auch der Internist auf Nachfrage der SPD zusichern.

Gudrun Eickelberg bedankte sich im Anschluss an die Wahl für das in sie gesetzte Vertrauen und erklärte, sie wolle gerne in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin und früheren Fraktionskollegin Barbara Schneider treten, die dieses Amt vorbildlich ausgefüllt und von der sie viel gelernt habe. Für den Posten des stellvertretenden Sprechers gab es mit Stefan Pastoor lediglich einen einzigen Kandidaten, der bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen mehrheitlich gewählt wurde. Pastoor hatte das Amt bereits in der zurückliegenden Legislaturperiode bekleidet.

Reichlich Diskussionspotenzial barg im Anschluss an die Sprecherwahl Punkt 3 der Tagesordnung. Die Fraktionen hatten sich im vorgeschalteten Koordinierungsausschuss nicht einhellig auf die Benennung der einzelnen Fachausschüsse verständigen können. Während die CDU gerne das Thema Sicherheit am Fachausschuss für Soziales, Integration, Jugend und Kultur angedockt hätte, sah die Mehrheit das Thema besser unter dem Schlagwort Prävention im Ausschuss Globalmittel und Koordination aufgehoben. Kay Middendorf (CDU) erklärte, er erachte es als sinnvoll, dass sich die Themenfelder des Senats auf Beiratsebene widerspiegeln. Seine Fraktion habe daher ursprünglich für „Inneres“ plädiert, sich dann aber auf die Rubrik „Sicherheit“ verständigt. Erfahrungsgemäß sei Sicherheit ein zentrales Anliegen der Bevölkerung. „Deshalb sollten wir uns dem Thema stellen“, sagte Middendorf. Sein Fraktionskollege Jörn Linnertz ergänzte, dass das Thema im Fachausschuss für Globalmittel und Koordination nicht gut aufgehoben sei, da dieser nicht öffentlich tage. Zudem sei der Begriff Prävention zu beliebig, konstatierte Ralf Goldmann, ebenfalls CDU.

SPD, Grüne und Linke hielten dagegen, dass das Schlagwort Sicherheit das Potenzial habe, die Bürger zu verwirren. Christian Carstens (SPD) erachtete das Widerspiegeln des Senatsmodells auf Beiratsebene nicht als sinnvoll, da das Thema Sicherheit nicht in den Bereich der Beiratskompetenz falle, wenngleich es freilich bei konkreten Anlässen zuverlässig auf der Agenda des Stadtteilparlaments lande. „Wir können nur präventiv tätig werden“, argumentierte auch Gudrun Eickelberg. Zudem tage der Ausschuss für Koordination alle vier Wochen und könne somit am schnellsten reagieren, da der Sozialausschuss in der Regel nur alle drei Monate zusammenkomme. Am Ende setzten sich die Befürworter des Ausschusses für Globalmittel, Koordination und Prävention bei sieben Gegenstimmen aus CDU und FDP durch.

Bei der Abstimmung zur Besetzung der neuen Fachausschüsse herrschte indes Einhelligkeit im Beirat. Die CDU stellt jeweils drei, die Grünen zwei und SPD sowie Linke je einen Vertreter. Die FDP und die Partei entsenden je ein beratendes Mitglied ohne Stimmrecht.

Bau und Stadtentwicklung: Kay Middendorf, Jörn Linnertz und Yvonne Funke (CDU), Vera Helling und York Golinski (Grüne), Christian Carstens (SPD), Michael Bahlmann (Linke), Daniel Spinneker (FDP) und Holm Friedrich (die Partei).

Bildung und Kinder: Hela Dumas, Miriam Benz und Imke Kuhmann (CDU), Vera Helling und Evelyne Augis (Grüne), Anna Faethe (SPD), Wolfgang Schober (Linke), Julius Fehrmann (FDP) und Kevin Kyburz (die Partei).

Soziales, Integration, Jugend und Kultur: Ralf Goldmann, Kay Middendorf und Gudrun Löser-Dee(CDU), Maria-Katharina Gonther und Wiebke Feuerhake (Grüne), Jan Brockmann (SPD), Gabriele Schmidt (Linke), Mario Hasselmann (FDP) und Marvin Radtke (die Partei).

Umwelt und Klimaschutz: Miriam Benz, Ralf Goldmann und Florian Sieglin(CDU), Maximilian Thieme und Gudrun Eickelberg (Grüne), Jörg Henschen (SPD), Malte Lier (Linke), Mario Hasselmann (FDP) und Frank Bergmann (die Partei).

Verkehr: Jörn Linnertz, Hans-Peter Volkmann und Jörg Findeisen(CDU), Klaus-Peter Land und Markus Hagel (Grüne), Stefan Pastoor (SPD), Johannes Weiler (Linke), Julius Fehrmann (FDP) und Sandor Herms (die Partei).