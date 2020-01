Mit den Wochen der offenen Tür bietet Tanzwerk Menschen die Möglichkeit, sich auszuprobieren und neue Tänze praktisch für sich zu entdecken. (Mueller)

„Jeder Mensch kann tanzen!“, diese Feststellung ziert die Rückseite des Programms des Tanzwerks in der Schildstraße. Und vielleicht stimmt es auch, selbst wenn es viele Menschen von sich womöglich noch gar nicht wissen. Um eben das zu ändern, hat das Tanzwerk mit den „Wochen der offenen Tür“ ein entsprechendes Angebot im Programm, das Tanzwilligen die Möglichkeit geben soll, den richtigen Tanz für sich zu finden.

„Da ist für jeden etwas dabei“, wirbt Christina Holte vom Tanzwerk. „In allen 32 Kursen ist das Reinschnuppern kostenfrei.“ Vom 20. bis 31. Januar 2020 ist es möglich, in den verschiedenen Angebote des Tanzwerks mit zu tanzen. „Modern und Zeitgenössisch“ etwa ist im Programm zu lesen, „Contact Improvisation“ oder „Zeitgenössisches Ballett“. Und wenn einer der Kurse auf besonderes Interesse stößt und sich der oder die Tanzinteressierte anmeldet, dann kann bis zum 1. März kostenlos weitergetanzt werden. „Das machen wir, um möglichst viele Leute für das Tanzen zu begeistern“, sagt Holte. „Ausprobierzeit ist in den Tagen zwischen dem 20. bis 31. Januar, dann kann man schauen, wo man was vertieft.“

Insgesamt sechs Wochen kostenfreies Tanzen kann das Angebot demnach bedeuten, das bereits im vergangenen Jahr auf reges Interesse stieß. Dabei ist jede Altersstufe angesprochen: Mit „Dance Mix Kids“ für Kinder von acht bis zwölf Jahren und „Dance Mix Teens“ für 13- bis 16-Jährige werden explizit jüngere Menschen angesprochen, für Seniorinnen und Senioren im Alter ab 60 Jahren gibt es Kurse in „Tanztraining und Improvisation“. Da gebe es einfache Übungen, sagt Christine Stehno, die als Tanzpädagogin die Kurse anleitet. „ Bewegungsabläufe, Koordination sowie die Ausrichtung und das ganzheitliche Körperbewusstsein im Raum“, erzählt sie. Anschließend gehe der Kursus dann über in Improvisationen, die alleine, zu zweit oder in der Gruppe getanzt werden können. „Oder ich gebe Bewegungssequenzen vor“, sagt sie. Bei den Kursen entwickle sich eine Menge Freude und Spaß. „Ich gehe ganz erfüllt aus den Stunden wieder raus und die Teilnehmenden auch“, sagt Stehno. „Sie haben richtig Lust, etwas Neues auszuprobieren und kennen keine Scheu.“

Hinter „Hip Hop Zeitgenössisch“ stecke der Versuch eine Verbindung zwischen Hip Hop und Zeitgenössischem Tanz zu finden, erklärt Kursleiterin Christine Stehno. Auch dort sollen dann Choreografien und Schrittfolgen erarbeitet werden, die Elemente aus beiden Tanzstilen vereinen. „Das zu beschreiben ist schwer, also besser vorbeikommen“, sagt Christina Holte. Ein Alterslimit gibt es für diesen Kurs nicht. Ebenfalls neu im Programm: „Flowing Energy“. Dabei gehe es darum, mit Spaß und ohne Stress in die Bewegung zu kommen, sagt Christina Holte. Das solle den Kopf frei machen. „Das ist Entspannung für Körper und Geist.“

Ob einer der Kurse das Richtige ist lässt sich nicht immer auf Anhieb sagen. „Manchmal müssen Teilnehmende ein Angebot mehrmals ausprobieren“, sagt Christina Holte. Dazu seien die „Wochen der offenen Tür“ eine gute Gelegenheit.

Darüber hinaus stehen im Tanzwerk Bremen auch mehrere Workshops auf dem Programm, die sich teilweise über das ganze Jahr ziehen. „Tool Box“ etwa, eine Workshopreihe, die am 18. Januar beginnt und Mitte Dezember endet. „Tool Box“ richtet sich an Menschen mit Performance-Erfahrung, der Workshop soll an zehn Wochenenden den Teilnehmenden Werkzeuge für Performances mitgeben. „Der Workshop ist als Paket buchbar, es können aber auch einzelne Wochenenden gebucht werden“, sagt Christina Holte. „Choreografie intensiv“ heißt es für Fortgeschrittene ab dem 30. März. An insgesamt sieben Terminen werden zusammen mit der Choreografin, Dramaturgin und Tänzerin Marion Amschwand Choreografien zu verschiedenen Themen entwickelt. „Eine Mischung aus Vorgabe und gemeinsamer Entwicklung“, nennt es Christina Holte, „für Menschen, die intensiv an einer Choreografie arbeiten wollen.“

Für Seniorinnen und Senioren im Alter von 60 bis 100 mit und ohne Demenz ist die Workshopreihe „Tanz/Bewegung/Ausdruck“ gedacht, die erstmals am 30. Januar in der Zionsgemeinde in der Neustadt mit einem Einführungskurs für die Begleiter beginnt. „Denn es ist wichtig, dass Menschen mit Demenz eine Begleitung haben“, sagt Christina Holte. Tanz und Musik wecke bei Menschen mit Demenz verschiedene Regungen. „Das ist teilweise sehr rührend“, sagt Holte.

Beim Workshop „Eintauchen“ können sich Menschen ab 60 Jahren ab dem 14. März intensiv mit einem Thema beschäftigen. „Es wird auch ergänzend mit Texten gearbeitet, aus diesen Texten wird dann eine Interpretation erarbeitet“, erzählt Christina Holte. „Tanz auf Tauchgang zu Musik, Text, Film oder Malerei eignet sich wunderbar, um neue Ideen zu entdecken und spielerisch damit zu experimentieren“, heißt es in der Tanzwerk-eigenen Beschreibung des Workshops. Es sei dabei auch vorstellbar, zum Beispiel die eigene Stimme einzubringen. „Alles ist möglich“, sagt Christina Holte, „es geht dabei um Technik, aber auch um Improvisation.“

Nur für Einsteiger und folgerichtig auch unter dem Motto „Trau Dich!“ gibt es dann am 29. Februar von 10 bis 19 Uhr einen kostenlosen Tag der offenen Tür. „Für alle, die nur sonnabends Zeit haben“, sagt Christina Holte.

Weitere Informationen

Die Wochen der offenen Tür werden von Montag, 20. Januar, bis Freitag, 31. Januar, vom Tanzwerk Bremen im Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstraße 12-19, veranstaltet. Eine umfassende Übersicht über alle Kurse sowie weitere Infos zum Programm von Tanzwerk sind unter www.tanzwerk-bremen.de erhältlich.