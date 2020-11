Kaum Andrang an der Recycling-Station Achterstraße. Nur vereinzelt entsorgen dort am Donnerstag Bürger ihren Abfall. (PETRA STUBBE)

Donnerstag, 14 Uhr: Auf dem Hof der Recyclingstation Horn fährt ein Auto vor. Max Pribbernow bringt seine Gartenabfälle weg. Fünf große Säcke mit Laub. Er ist froh, dass die Station an der Achterstraße nach jüngster Darstellung der Bremer Stadtreinigung (DBS) nicht komplett geschlossen wird, sagt er. Mit den reduzierten Öffnungszeiten könne er leben, „besser als nichts“. Wichtig sei dabei aus seiner Sicht vor allem, dass die Öffnungszeiten an den Sonnabenden aus Rücksicht auf Berufstätige bestehen bleiben.

Bis 14.40 Uhr fahren noch zwei weitere Kunden auf dem Recyclinghof vor, um Grünschnitt und ein paar alte Batterien zu entsorgen. Zu den Plänen der DBS wollen sie sich nicht äußern. Dass der Andrang an den Containern derart überschaubar ist, wundert Kris Güldner nicht. Laut des Recyclinghof-Mitarbeiters ist es ein recht normaler Donnerstagnachmittag für Ende November. „Das meiste ist raus aus den Gärten“, sagt er. Grünschnitt sei der am meisten entsorgte Abfall in Horn – bevorzugter Tag für die Anlieferungen sei der Sonnabend.

Aktuell ist der Recyclinghof ganzjährig montags und donnerstags von 9 bis 17 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet – langfristig soll das nach Planung der DBS anders werden. Horn wird perspektivisch eine von sieben sogenannten Grün-Stationen in Bremen. Ebenso wie in Huchting, Findorff, Obervieland, Hemelingen, Oslebshausen und Aumund nimmt die Station dann vornehmlich Grünabfälle an, aber auch Textilien, Schuhe, Glas und kleine Elektrogeräte. Geöffnet sind die Grün-Stationen dann künftig jeweils an zwei Wochentagen sowie am Sonnabend von 9 bis 14 Uhr. Zwischen Dezember und Februar sollen sie indes komplett geschlossen bleiben. Es habe sich gezeigt, dass besagte Stationen schwerpunktmäßig während der Gartensaison genutzt werden, heißt es seitens der DBS. Laut deren aktuellem Zeitplan ist die Umstrukturierung in Horn für Anfang 2022 geplant.

Im Beirat Horn-Lehe stoßen diese Pläne auf Kritik. „Das von der DSB vorgestellte Recyclingkonzept ist für den Beirat Horn-Lehe völlig inakzeptabel“, sagt Michael Koppel (Grüne), stellvertretender Sprecher des Beirats. Die eingeschränkten Öffnungszeiten und die Einschränkung des Angebots stünden nicht für ein kundenfreundliches und ökologisch ausgewogenes Abfallentsorgungskonzept. Viele Berufstätige seien auf die nachmittäglichen Öffnungszeiten angewiesen. Die Einschränkung der Öffnungszeiten führe erfahrungsgemäß zu einer weiteren Umorientierung der Nutzer, wodurch die Auslastung der Anlage infrage gestellt würde. „Unerklärlich ist, warum erst vor wenigen Jahren eine weitere Recyclingstation am Stadtrand eingerichtet worden ist, um dann das Angebot einer zentraleren Station einzuschränken“, betont er. „In den letzten Monaten haben den Beirat in einem noch nie da gewesenen Umfang schriftliche und mündliche Proteste von Anwohnern erreicht, die sich gegen die Einschränkung der Öffnungszeiten gerichtet haben.“

Grüne haben Antrag vorbereitet

Die Beiratsfraktion der Grünen hat zum Thema einen Antrag vorbereitet, über den im Rahmen der nächsten Fachausschusssitzung für Verkehr und Umwelt am 7. Dezember abgestimmt werden soll. Darin fordert die Fraktion von der DBS die Wiedereinführung täglicher Öffnungszeiten für den Horner Recyclinghof. Eine Reduzierung von Recycling-Angeboten, Öffnungszeiten und die temporäre vollständige Schließung von Stationen führten zu erhöhtem Autoverkehr und seien ökologisch kontraproduktiv, heißt es unter anderem zur Begründung. Zudem würden dadurch Menschen, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs seien, benachteiligt. Längere Wartezeiten und Entsorgungswege forderten nach Einschätzung der Grünen darüber hinaus zu wilden Ablagerungen in Schutzgebieten, Grünflächen und an Straßenrändern auf.