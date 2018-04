Auch Erwachsene unterstützen als Wahlhelfer die Jugendbeiratswahl, wie hier Beiratssprecher Falko Bries im Dezember 2013. (Jörg Teichfischer)

Der Huchtinger Jugendbeirat (Jubei) wird im Zeitraum zwischen dem 10. und 12. April neu gewählt. Insgesamt 38 Bewerberinnen und Bewerber haben sich gemeldet und hoffen, dass sie in das 15-köpfige Gremium einziehen, um in den kommenden zwei Jahren etwas für ihre Altersklassen erreichen zu können.

Denn etwas anzustoßen, etwas zu verändern und auch Neues auszuprobieren – das sind nach Angaben von Kandidatin Darja die Hauptmotive, warum sich Jugendliche in dem Gremium engagieren. Die Bewerber müssen am Wahltag mindestens 13 Jahre, dürfen aber noch nicht 18 Jahre alt sein, und sie müssen in Huchting gemeldet sein. Kein Problem für die 15-jährige Darja, die bereits in der aktuellen Wahlperiode dazugehört und die den Jubei bisher als Sprecherin vertreten hat.

„Im Jugendbeirat habe ich wichtige Erfahrungen gemacht“, resümiert Darja. Bei der ehrenamtlichen Arbeit habe sie Verantwortungen übernommen, mit denen sie ansonsten wahrscheinlich nicht konfrontiert gewesen wäre. Dazu gehörte das Planen von Projekten, der Umgang mit Geflüchteten sowie Gespräche mit Journalisten und mit „höhergestellten Menschen“, wie Darja Behördenvertreter und andere Amtspersonen bezeichnet. „Ich habe durch die Arbeit im Jugendbeirat viele Menschen und auch den Stadtteil neu kennengelernt“, freut sich die Schülerin des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums.

Für die Neuwahl haben die Jugendlichen Plakate gestaltet, die in Schulen, bei Vereinen und an anderen Orten aushängen, an denen viele junge Leute anzutreffen sind. Auf den Werbeträgern für die Kandidatensuche stand mit großen Buchstaben das Wort „Wanted" (Gesucht). Ein weiteres Plakat wurde für die Wähler gestaltet und listet sämtliche Wahltermine und -orte auf. Einzelne Lehrkräfte haben die Jugendbeiratswahl im Unterricht besprochen. Auch Darja konnte sich in ihrer Schulklasse kurz als Kandidatin vorstellen und für die Wahl werben.

Erstaunlicherweise ist aber auf der Facebookseite des Jugendbeirats bisher kein Hinweis auf den Urnengang zu finden, lediglich ein Talentwettbewerb wird dort beworben. „Facebook ist out“, erklärt die Jubei-Sprecherin und verweist auf andere Kommunikationsplattformen wie Instagram oder Snapchat, auf denen sich ihre Freundinnen und Freunde heutzutage tummeln.

Das Internet bleibt aber ein wichtiges Kommunikationsmittel. Die Sitzungen des Jugendbeirats finden einmal monatlich statt. „Doch bei diesen Gelegenheiten kann nicht alles besprochen werden“, weiß Darja. Also wird zwischen den Sitzungen über eine WhatsApp-Gruppe kommuniziert. Zumal einige Beiratsmitglieder Probleme hatten, das Ehrenamt mit den Verpflichtungen in der Schule, bei der Ausbildung oder mit Freizeitaktivitäten zu vereinbaren. Einige Gewählte mussten Klausuren vorbereiten oder waren sportlich sehr aktiv, s dass sie nicht immer an den Sitzungen teilnehmen konnten. Wer aber engagiert und regelmäßig dabeibleibt, erhält am Ende der Amtszeit eine Bescheinigung, die später bei Bewerbungen mit vorgelegt werden kann.

Die Zeit im Jugendbeirat schätzt Darja unter anderem deshalb, weil sie dabvei Grundregeln der Demokratie lernen konnte. Später für den Stadtteilbeirat zu kandidieren, das kann sie sich allerdings nicht vorstellen. „Jetzt habe ich Zeit und Lust, aber wenn das Berufsleben anfängt, habe ich bestimmt andere Sachen zu tun“, glaubt sie.

Bis dahin will sie aber die Zeit noch nutzen, um sich unter anderem für mehr Sportangebote wie Fußball und Basketball in Huchting einzusetzen. Auch die Herrichtung von Orten für Jugendliche, an denen sie sich einfach treffen können, steht auf der Wunschliste ihrer Generation.

Immerhin gibt es auch einen eigenen Finanzetat: 10 000 Euro, die vom Huchtinger Stadtteilbeirat vergeben werden, stehen der jugendlichen Interessenvertretung pro Jahr zur Verfügung. Von dem Geld soll aktuell unter anderem die Einrichtung eines Fußball-Basketball-Kombiplatzes in der Flämischen Straße unterstützt werden. Für dieses Jahr ist außerdem noch die Ausrichtung eines Talentwettbewerbs geplant. Weitere Entscheidungen, wie das Geld verwendet werden soll, wird der neue Jubei treffen, der in den kommenden Tagen gewählt wird.

Die Kandidaten für diesen fünften Jubei konnten sich bis zum 9. März in Listen eintragen. Wahlberechtigt sind nun 1554 junge Huchtinger, die zum Zeitpunkt der Wahl mindestens 13, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, und die im Stadtteil seit mindestens drei Monaten gemeldet sind. Sie haben ihre Wahlunterlagen in den vergangenen Tagen per Post erhalten.

Für den Wahlvorgang, bei dem jeder Jugendliche eine einzige Stimme abgeben kann, werden sechs Wahllokale eingerichtet. In der Roland-zu-Bremen-Oberschule kann am Dienstag, 10. April, am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium am Mittwoch, 11. April, und an der Oberschule an der Hermannsburg am Donnerstag, 12. April, jeweils vom Anfang der ersten bis zum Ende der zweiten großen Pause (9 bis 12 Uhr) gewählt werden. Nachmittags gibt es am 10. April von 15 bis 18 Uhr im Mädchentreff im Bürger- und Sozialzentrum Huchting (Bus), am 11. April von 16 bis 19 Uhr im Einkaufszentrum Roland-Center und am 12. April von 15 bis 18 Uhr im Huchtinger Jugendfreizeitheim die Möglichkeit der Stimmabgabe.

Begleitet wird die Abstimmung von mehreren Stzadtteilpolitikern des Erwachsenenbeirats sowie von Mitarbeitern des Ortsamtes. An den Schulen sollen noch zusätzliche Wahlhelfer gewonnen werden. Die öffentliche Auszählung findet am Donnerstag, 12. April, ab 18 Uhr im Huchtinger Ortsamt am Franz-Löbert-Platz 1 statt.

Die Kandidaten zur Jugendbeiratswahl in alphabetischer Reihenfolge: Melissa Abut, Aziz Al Simo, Antonio Belavic, Luca Bergmann, Nicolas Biroth, Maria Bolte, Patrick Bruns, Beritan Can, Raschid Dag, Yvo Daum, Eric Decker, Sidar Demir, Ahmad El-Barraj, Kimberley Ewelina Fangmann, Marie-Claire Faulstich, Ramzes George Glowacki, Anthony Gutenkunst, Hamza Hababa, Isabel Horn, Rusen Kaya, Mariya Kheder, Aysa Kirilov, Cem Klumbies, Selina Maack, Ibrahim Mahmoud, Darja Maier, Lisa Maier, Wiktoria Malicka, Iman Marie, Janaba-Noel Okwosha, Justin Othmer, Batuhan Özcan, Jenciya Pathmanathan, Amna Perviz, Alayaan Shahzad, Shehryar Shahzad, Tamaini Tagoe und Leon Zumberi.