Wirtschaftssenator Martin Günthner (rechts im Bild) ist Ehrengast des Festschmauses. (Roland Scheitz)

Pastor Jens Lohse klopft als Erster Schaffer lautstark mit seinem Holzstab an die Tür, er ruft wie jedes Jahr auf Plattdeutsch „Schaffe, schaffe, unnen un bouven!“. Der Braunkohl ist zubereitet und die Tonpfeifen für das spätere gemeinsame Paffen stehen ebenfalls bereit – vieles an diesem Freitagabend ähnelt dem traditionsreichen Brudermahl des Haus Seefahrt, das erst kürzlich im Bremer Rathaus stattgefunden hat. Doch das Habenhauser Schaffermahl, das in diesem Moment in der Simon-Petrus-Kirche zum 17. Mal beginnt, hat seinen ganz eigenen Charakter.

Es ist eines der gesellschaftlichen Großereignisse in Bremen links der Weser. Jeden dritten Freitag im Februar bittet die Habenhauser Schaffergesellschaft Förderer aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft für ein mehrgängiges Menü zu Tisch. Bis auf den Altar, die Orgel und das große Kreuz an der Wand haben Helfer das Kirchenschiff leer geräumt und bis auf den letzten Quadratmeter mit vier festlich gedeckten Tafeln bestückt. Nachdem alle Gäste Platz genommen haben, stimmt Pastor Lohse auf den Abend ein und scherzt: „Ich hoffe, dass Sie heute Abend nicht auf ihren Geldbeuteln sitzen."

Organistin Hyun Joo Na hat einst selbst von den Spenden aus dem Schaffermahl profitiert. (Roland Scheitz)

Vier steinerne Tafeln hängen bereits neben dem Kirchenportal, auf denen Namen von Spendern eingemeißelt sind, die sogar über 1000 Euro überreichten. Andere unterstützen den wohltätigen Verein mit Sachspenden. So auch seit 17 Jahren die ortsansässige Fleischerei Rasch, die das gesamte Fleisch, den Braunkohl und die Kartoffeln für den Hauptgang kostenlos zur Verfügung stellt – und diesen auch gleich fertig zubereitet liefert.

Brückenschlag zu den USA

Christin Böhrnsen, Jana Tillwick, Franziska Köster sorgen vor Beginn der Veranstaltung für den Feinschliff und sind schon viele Jahre ehrenamtlich im Einsatz für das Schaffermahl. (Roland Scheitz)

Erneut haben sich die fünf Schaffer ein aktuelles Schwerpunktthema für den Abend ausgedacht, das aus unterschiedlichen Perspektiven von geladenen Rednern beleuchtet wird. „Bremen und die USA“ steht auf der roten Einladung, darunter die Frage „Wie geht es weiter mit dem traditionell engen Verhältnis Bremens zu der Großmacht jenseits des Atlantiks?“. Das gemeinsame Anliegen sei es, „heute Abend ohne Schaum vor dem Mund zu betrachten: Wie hängen wir voneinander ab und wie sehr hängen wir auch aneinander?“, erläutert Lohse. Dementsprechend breit gefächert sind auch die Themen der Referenten, die alle verschiedene Antworten darauf haben.

Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) plädiert für ein selbstbewusstes Eintreten von Bremen gegenüber den USA für Weltoffenheit und internationale Lösungen aktueller Probleme anstatt Protektionismus und Kleinstaaterei (wir berichteten in der Hauptausgabe). Pastor Ingo Bröckel von der benachbarten freikirchlichen Paulusgemeinde gibt indes Einblicke in US-amerikanische Einflüsse und Inspirationen, die das Gemeindeleben positiv prägen. Dennoch gebe es „Auswüchse“ der evangelikalen Welt, die „für uns sehr befremdlich und alarmierend sind, wenn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Neigung oder Herkunft diskriminiert werden“, so Bröckel.

An festlich gedeckten Tafeln sitzen die Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und hören Musikern und Rednern zu. (Roland Scheitz)

Die in Bremen lebende Sopranistin und gebürtige Amerikanerin Margaret Hunter stellt in ihrer Rede Einendes zwischen den beiden Ländern in den Vordergrund und beleuchtet, „wie die Musik die beiden Länder verbindet“, so Hunter. Wiebke Ahrndt, Direktorin des Überseemuseums, zitiert aus der Gründungsurkunde der USA aus dem Jahr 1776. „Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie vom Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören.“ Angesichts der aktuellen politischen Entwicklung in den USA mahnt Ahrndt die Gäste des Schaffermahls: „Wir sollten wachsam sein, wenn Vielfalt, Respekt und Weltoffenheit in einem Land, das genau dafür immer gestanden hat, in Gefahr geraten.“

Während die Gäste im Kirchenschiff angeregte Gespräche führen, herrscht ringsum reges Treiben. Die insgesamt 15 ehrenamtlichen Helfer haben alle Hände voll zu tun, damit alles reibungslos klappt. Zu Hühnersuppe, Braunkohl, Pinkel und Roter Grütze präsentieren zudem verschiedene Musiker ihr Können.

Amerikanische Musical-Songs aus dem 20. Jahrhundert bietet Sängerin Peggy Klemm dar in Begleitung von Tino Fiebig am Klavier. Zusätzlich gibt es Barockmusik an der Orgel zu hören, virtuos gespielt von der Südkoreanerin Hyun Joo Na. Die Organistin selbst hat einst vom Habenhauser Schaffermahl profitiert und zeigt sich bis heute dankbar für die damalige Chance, als Honorarkraft der Gemeinde in Deutschland zu bleiben.

Mit Spannung erwarten die Gäste bei Kaffee und Cognac die Verkündung der Spendensumme. Diese beläuft sich auf 18000 Euro und soll zum Teil in den Ausbau des Simon-Petrus-Kindergartens sowie in verschiedene soziale Projekte der Gemeinde und im Stadtteil fließen.