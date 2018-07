Mia (vier Jahre) mit dem Schmetterlingsgesicht bemalt ein Tischset. (fotos: Scheitz)

Huckelriede. Bei schönstem Sommerwetter kam die Abkühlung gerade recht: Etwa 2000 kleine und große Besucher haben am Sonntag gemeinsam den "Tag des Wassers" am Café Sand gefeiert. Veranstalterin der kostenlosen Aktion war die teilstädtische SWB. 2300 Becher Trinkwasser haben deren Mitarbeiter ausgeschenkt. Die kleinen Besucher konnten außerdem an 14 Stationen nach Herzenslust spielen, basteln, experimentieren, toben und planschen. Und wer sich am Ende richtig schön nass gespritzt hatte, durfte sich auf einen Preis freuen.

So entstanden unter fachkundiger Anleitung aus Naturmaterialien kleine Flöße, die die Floßbauer natürlich behalten und mit nach Hause nehmen konnten. Beim Spiel „Gold schürfen“ waren gute Augen und Fingerspitzengefühl gefragt: Wer findet zwischen Sand und Wasser die meisten Goldnuggets? Natürlich ließen es sich die Jungen und Mädchen auch nicht nehmen, sich als fantasievolle Tiere oder Superhelden schminken zu lassen.

Wer sich lieber austoben und sportlich betätigen wollte, kam auf der Hüpfburg und im "Surf-Simulator“ auf seine Kosten. Bei Letzterem ging es darum, sich so lange wie möglich oben auf einem sich bewegenden Surfbrett zu halten, und zwar so lange wie möglich. Aber auch wer runterfiel, musste nichts Schlimmes befürchten, denn das Surfbrett war von einem Luftkissen umgeben, damit die gescheiterten Surfer weich fallen konnten. Magisches Ambiente kam dagegen bei einer Wasserzaubershow auf.

"Viele der Gäste sind schon seit mehreren Jahren bei der Aktion mit dabei und haben ausdrücklich gelobt, dass wir jeden Sommer aufs neue wieder den Tag des Wassers auf die Beine stellen", berichtet SWB-Unternehmenssprecherin Angela Dittmer. Nach sechs Stunden Spiel und Spaß kehrte rund um das Café Sand wieder Ruhe ein. Ganz zum Bedauern von einem kleinen Mädchen, das offensichtlich gerne weitergespielt hätte und meinte: "Dieser Tag ist immer so schnell vorbei."