Das Olbers-Planetarium ist ein Besuchermagnet. 25.000 Interessierte haben 2018 die Einrichtung auf dem Stadtwerder besucht. Im Durchschnitt sind es jährlich 23.000 Sternefans. (Kuhaupt)

Im Olbers-Planetarium gibt es einen neuen Besucherrekord: Als 25.000. Besucher hat Planetariums-Direktor Andreas Vogel Ende vergangener Woche Familie Schneider begrüßt. Mutter und Sohn waren gekommen, um sich die Nachmittagsveranstaltung „Der Sternenhimmel live für Kinder“ anzusehen.

Doch statt der erwarteten Sternenbilder gab es zur Begrüßung zunächst Geschenke. Eine Jahreskarte für den Junior und eine Flasche Sekt für die erwachsene Rekord-Besucherin. Aber auch für Vogel war das Ereignis etwas ganz Besonderes. „Für ein so kleines Planetarium mit nur 35 Plätzen ist das ein wirklich ungewöhnlich gutes Ergebnis“, hebt er hervor. Denn normalerweise hat das Planetarium im Schnitt etwa 23 000 Besucher pro Jahr, „und ist damit schon seit Langem das bei Weitem bestbesuchte Kleinplanetarium Deutschlands“, so der Planetariums-Direktor. Selbst im Vergleich mit Einrichtungen, die fast doppelt so viele Sitzplätze aufweisen, generiere das Team oft mehr Besucher.

1300 Veranstaltungen

Im laufenden Jahr haben im Olbers-Planetarium nach eigenen Angaben auf dem Stadtwerder bereits etwa 1300 Veranstaltungen für Kindergärten, Schulklassen sowie öffentliche Veranstaltungen stattgefunden. Das sind im Durchschnitt mehr als drei am Tag an sieben Tagen die Woche. Mehr als 700 Mal wurde jeder Sitzplatz 2018 verkauft. „Oft ist die Nachfrage größer als die Sitzplatzzahl“, sagt Vogel. Aus seiner Sicht sei im Großraum Bremen daher Potenzial für bis zu 60 000 Besucher gegeben. „Doch dafür brauchen wir natürlich ein größeres Planetarium, wofür wir bereits seit Jahren werben.“

Das offizielle Bremer Raumfahrtjahr hat der Planetariums-Direktor zum Anlass genommen, etliche zusätzliche Termine anzubieten. „Und wir waren häufig ausverkauft“, berichtet Vogel. Das sei schön, aber auch anstrengend für das Team gewesen, in dem auch viel ehrenamtliche Arbeit geleistet werde. Nur der Direktor ist fest angestellt. Der Rest der Belegschaft setzt sich aus Honorarkräften sowie Studenten zusammen. Vogel: „Das war ein tolles Jahr, aber sicherlich auch eines jenseits der Belastungsgrenze.“