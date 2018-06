Türen gibt es keine an diesem Jubiläumstag zu öffnen, auch wenn der Verein Arbeit und Ökologie mit zahlreichen Besuchern am vergangenen Donnerstag sein 30-jähriges Bestehen gefeiert hat. Denn das, was der Verein seit drei Jahrzehnten macht, ist für jedermann auf dem Gelände des Bürger- und Sozialzentrums an der Amersfoorter Straße 8 sichtbar: Umweltbildung für Kinder und Erwachsene unter freiem Himmel im „Grünen Klassenzimmer“ auf einer Streuobstwiese, im Bauerngarten oder vielen anderen grün gestalteten Biotopen und Erfahrungselementen wohin das Auge schaut. Mehr als 3000 Besucher kommen nach Angaben des Vereins jährlich im Rahmen von Führungen, Seminaren, Bildungsurlauben und Aktionstagen zu den Themen Natur, Garten und Umwelt auf das vielseitige Lehrgelände. Als anerkannter Beschäftigungsträger im grünen Arbeitsbereich für langzeitarbeitslose Menschen bauen die Mitarbeiter Spielgeräte und pflegen öffentliche Grünflächen im Stadtteil. Ursprünglich ist der Verein aus dem 1984 gestarteten Arbeitslosenprojekt „Holzkiste“ der evangelischen Bremischen Kirche hervorgegangen. Mit Gründung des Vereins Arbeit & Ökologie 1987 wurde das Angebot deutlich erweitert. 2002 wurde Arbeit & Ökologie ein Betriebsteil der ÖkoNet gGmbH. (Walter Gerbracht)