Noch sorgen die Ferien für Entspannung in den vorhandenen Räumlichkeiten. Doch für etwa 30 Kinder werden noch Plätze gesucht. (Roland Scheitz)

Als am 18. Juni der Dachstuhl des Stadtteilhauses Huchting der Bremer Heimstiftung in der Tegeler Plate in Flammen stand, wurden auch Räumlichkeiten des Vereins „Mütter- und Familienzentrum Huchting“ durch Löschwasser schwer beschädigt, das vom Brandherd in der vierten Etage bis in den Keller floss. Eine Nutzung ist seitdem nicht mehr möglich. „Die vierte und fünfte Etage müssen komplett neu gemacht werden, in den unteren Etagen muss der Estrich wegen der Feuchtigkeit raus“, berichtet der Sozialpädagoge Ralph Biermann.

„Bei uns im Erdgeschoss ist der Sanierer durch, es wurde neu tapeziert und gestrichen.“ Der Baubiologe sei ebenfalls schon da gewesen, und überhaupt müsse alles geprüft werden, zum Beispiel die Elektrik: „Der Bausanierer ist am Start.“ Das Mütter- und Familienzentrum hat bis zu dem Feuer in dem Gebäude eine Krippe, zwei Kindergartengruppen und eben den Hort beherbergt. Insgesamt rund 60 Kinder wurden so betreut.

Das Feuer selbst hatte Mitte Juni den Dachstuhl des viergeschossigen Gebäudes voller Seniorenwohnungen zerstört. 150 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem betroffenen Gebäude und anderen Teilen des Heims mussten in Sicherheit gebracht werden. Viele von ihnen saßen im Rollstuhl oder waren bettlägerig. Verletzt wurden 17 Heimbewohner und vier Einsatzkräfte, die meisten von ihnen durch Rauchgas. Als Brandursache hatte die Polizei einen technischen Defekt der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gebäudes ausgemacht.

Erste grobe Schätzungen beziffern den Gesamtschaden auf fünf bis zwölf Millionen Euro. An dem Einsatz waren damals rund 180 Feuerwehrkräfte mit 50 Fahrzeugen beteiligt. „Derzeit haben wir für die Hortkinder von sechs bis zwölf Jahren mit der Awo, dem Landesjugendamt und der Sozialsenatorin eine Lösung gefunden. So können für die nächsten sechs Monate nicht genutzte Container im Übergangswohnheim in der Obervielander Straße gemietet werden“, sagt Biermann. Alle Baubestimmungen in Sachen Brandschutz oder Fluchtwege seien dort gewährleistet. „Und es gibt viel Platz, den die Kinder dort haben.“

An Ideen und Plänen fehlt es nicht

Um die 30 Kinder sind somit erst einmal untergebracht, „doch für die anderen Kinder haben wir noch nichts.“ Für die übrigen 30 Kinder aus der Krippe und der Kindergartengruppe werde derzeit noch nach Lösungen gesucht. Wenn alles gut laufe, ergebe sich etwas im September, „bis dahin müssen wir hier zusammenrücken.“ „Hier“, das ist das Bürger- und Sozialzentrum Huchting, das in der Amersfoorter Straße liegt und auch bislang schon wichtige Angebote das Mütter- und Familienzentrum beherbergt: Die Verwaltung ist dort ansässig, die Kindertagesbetreuung, Eltern-Kindgruppen sowie ein offener Treffpunkt mit Café. Außerdem gibt es eine Küche und Seminar- und Beratungsräume. Eine naturnahe Kindergartengruppe unter dem Namen die „Grashüpfer“ wird außerdem auf der Stadtteilfarm am Sodenmattsee angeboten.

Vom Zeitpunkt des Brandes bis zum 12. Juli hätten die Kinder in der Matthäus-Gemeinde unterkommen können, erzählt Verena Behrens, Geschäftsführerin des Mütter- und Familienzentrums: „Wir haben jede Menge Ideen für die Unterbringung, dann müssen die Behörden gefragt werden, die dann entscheiden, was geht und was nicht geht. Wir haben viele Pläne, die warten aber noch auf die Genehmigung der Behörden. Bis dahin sind die Eltern gefragt, die Kinder zu betreuen. Das verstehen viele Eltern aber nicht.“ Vorrang hätten zunächst die Kinder, die acht Stunden pro Tag betreut werden. „Die Kinder, die nicht unbedingt kommen müssen, sollen erst einmal zu Hause bleiben“, sagt Ralph Biermann und fügt hinzu: „Das ist für alle Beteiligten sehr unbefriedigend.“

Das Anliegen des Vereins sei es, für einen planbaren Zeitraum einen rechtskonformen Zustand hinzubekommen, sagt Biermann. „Wir können nicht einfach losmarschieren, sondern müssen den Rechtsrahmen einhalten. Das ist nicht einfach zu lösen.“ Die meisten Eltern seien nicht mehr in der Lage, im häuslichen Bereich eine Notlösung zu ermöglichen. „Deshalb versuchen wir, mit allen Leuten eine Lösung zu finden und eine Verbindlichkeit für sechs Monate herzustellen.“

Andere Träger in Huchting hätten sofort Unterstützung angeboten, sagt Biermann. Es habe da ganz viel Hilfsbereitschaft gegeben, um die Kinder anderweitig unterbringen zu können. „Und die Eltern, die nicht ganztags im Kinderhaus in der Amersfoorter Straße sind, haben uns auch unterstützt. Und ein bisschen haben uns bislang auch die Ferien gerettet.“ Es sei aber schwer, passende Räume zu finden, ergänzt Verena Behrens. „Nach den Ferien wird es ein Problem.“