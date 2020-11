Sylvia Schikker hat bei Mitarbeitern und Besuchern für das Bienen-Projekt im SOS-Kinderdorfzentrum geworben. (Roland Scheitz)

Das Stadtteil- und Familienzentrum an der Friedrich-Ebert-Straße ist um eine Attraktion reicher: Gut 50 000 Honigbienen sind in einem eigens für sie aufgestellten Kasten im Obergeschoss des Gemeinschaftszentrums heimisch geworden. Der Kasten steht auf einem kleinen Balkon, der in den Lichthof zeigt. Von hier aus schwärmen die Tiere bei gutem Wetter aus und durch die Fenster lässt sich ihr surrendes Treiben auch von innen beobachten.

Mit der Anschaffung der Bienen möchte das Team zum Schutz der bedrohten Insekten beitragen und mit verschiedenen Aktionen das Interesse der Besucher am Thema fördern. Vor allem Stadtkinder sollen etwas über die Insekten lernen. „Wir brauchen die Bienen, sie sind unglaublich wichtig“, beteuert Sylvia Schikker, zuständig für das regionale Marketing. „Ohne Bienen gäbe es zahlreiche Obst- und Gemüsesorten nicht.“

Und das stimmt: 80 Prozent der heimischen Kultur- und Wildpflanzen sind laut Experten vom Frankfurter Institut für nachhaltige Entwicklung auf die Bestäubung durch Bienen angewiesen. Obst wie Erdbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Birnen, Äpfel und Kirschen, das auch in der Stadt wächst, braucht die Arbeit der Bienen. Bestimmte Gemüsesorten werden sogar nur von Bienen bestäubt. Beispiele dafür sind Gurken, Kürbis, Erbsen und Bohnen. Bei Tomaten, Paprika und Auberginen nimmt die Qualität stark ab, wenn die Bienen fernbleiben.

Der Weltbiodiversitätsrat sieht eine Bedrohung für die Ernährungssicherheit der Menschheit, sollten Bienen aussterben. Und wir bedrohen sie durch unser Verhalten in Sachen Flächenfraß und Pflanzenschutzmittel. Das hat weitere Folgen: Im nächsten Schritt wären die Vögel betroffen. Nur wenn Pflanzen bestäubt werden, gibt es genug Samen und Beeren für die Vögel. „Bienen sind Indikatoren für den Zustand der Umwelt“, bringt Imker David Zehle es auf den Punkt. Geht es ihnen schlecht, gebe es ein Problem.

Überzeugungsarbeit war notwendig

Doch ein Selbstläufer war das Projekt im Kinderdorfzentrum nicht. „Ich habe mich lange dafür eingesetzt“, sagt Sylvia Schikker. „Nun hat es endlich geklappt, dass wir ein Bienenvolk bei uns willkommen heißen.“ Denn nicht alle waren dafür, auf dem Balkon eines Hauses, in dem tagtäglich zahlreiche Familien mit kleinen Kindern ein- und ausgehen, 50 000 Honigbienenzu stationieren. Gemeinsam mit dem Imker Zehle der Bienerei aus Weyhe, von dem sie das Volk mieten, habe sie die Bedenken zerstreuen können, sagt Schikker. „Vollständige Sicherheit kann es zwar nicht geben, aber ich mache mir da keine Sorgen.“ Schließlich stünden die Bienen auch in einem Lichthof in einem der oberen Geschosse, von wo aus die Insekten direkt nach draußen schwärmen können.

Die Vorbehalte seien teils auch Ausdruck fehlenden Wissens über die Tiere. Bienen würden für Schandtaten verantwortlich gemacht, die ihnen gar nicht zuzuschreiben seien. „Viele erkennen Bienen letztendlich gar nicht als solche“, sagt Schikker und erläutert: „Es kamen auch Kollegen zu mir und präsentierten mir vermeintliche Bienen, die tot im Haus gefunden worden waren. Das waren aber Wespen.“ Dabei könne man sie klar voneinander unterscheiden. Bienen sind zum Beispiel eher bräunlich, Wespen hingegen Schwarz-gelb gezeichnet und zudem „sind Bienen ja auch Vegetarier“, sagt sie. „Das Insekt auf dem Fleisch ist sicher keine Biene.“ „Wespen sind auf der Suche nach allem Erdenklichen an Essbaren, egal ob Wurst, Aas oder Reste von sonstigen Speisen des Menschen“, so David Zehle. So kämen Wespen dem Menschen weit häufiger näher als Bienen.

Auch die Mitarbeiter lernen dazu

Wenn man einen Bienenkasten nicht umschmeißt, die Bienen nicht penetrant stört oder gar andersartig bedroht, geht von ihnen keine Gefahr aus“, stellt der Imker klar. Obwohl die neuen Gäste noch nicht lange im Haus sind, hätte das Team bereits viel über die kleinen Wesen gelernt, freut sich Schikker. „Bienen sind ja auch soziale Wesen, so passen sie prima zu unserem Haus.“ Sie würden zwar auch tagtäglich bei gutem Wetter bis zu drei Kilometer weit fliegen, aber letztendlich kämen sie doch alle wieder in ihrer Gemeinschaft im heimischen Bienenstock zusammen, um sich dort während des Winters auch gegenseitig zu wärmen.

Spätestens im Frühjahr möchte man die Bienen fest in die Programme und Angebote des Familienzentrums integrieren. „Stadtkinder haben ja sonst selten die Chance, Bienen vom Nahen zu sehen und zu erleben, wie sie ihrem Tagewerk nachgehen“, freut sich Sylvia Schikker. Der Honig ist ein wertvolles Nebenprodukt. Wir rechnen mit etwa 40 Gläsern“, stellt sie in Aussicht. „Wir haben noch nicht final entschieden, ob und was damit dann über das Kinderdorf hinaus passieren soll.“ Vorerst werden aber erst einmal einige neue Bücher zum Thema Bienen für das Café im SOS-Kinderdorfzentrum angeschafft.