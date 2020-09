Die künftige Nutzung des Grundstücks auf der Ecke Delfter Straße/Auf den Kahlken ist seit Jahren ein Thema im Ortsteil. Nun nehmen die Pläne langsam Gestalt an. (Roland Scheitz)

„Dieses Grundstück beschäftigt uns bereits sehr lange“, sagt Falko Bries, Sprecher des Beirates Huchting, auf der Sitzung in der Aula des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums. Er meint damit das Areal an der Delfter Straße und Auf den Kahlken, das einst ein Autohaus beherbergte und in nächster Zeit bebaut werden soll.

12 800 Quadratmeter groß ist das Gelände, das derzeit noch als Gewerbegebiet ausgewiesen ist, zukünftig aber ein Misch- und allgemeines Wohngebiet werden soll, wie Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann berichtet. Zwei bis fünf Geschosse sollen die Gebäude hoch sein „und es wird Wohnungen geben und einen Nahversorger“.

800 Quadratmeter wird dieser Nahversorger groß sein, daneben gibt es auch Platz für diverse Einzelhändler – jeweils auf bis zu 200 Quadratmeter Fläche. 83 Autostellplätze sind vorgesehen, davon sind 48 Parkplätze für die Wohneinheiten geplant. „Ein- bis Dreizimmerwohnungen sollen es werden und barrierefrei, wenngleich nicht bis zur letzten Wohnung mit einem Rollstuhl befahrbar“, antwortet Schlesselmann auf die Frage von Michael Horn (Linke) nach der Barrierefreiheit. 60 Wohnungen sollen es werden, die im Wesentlichen vermietet werden sollen, und das „zu bezahlbaren Preisen“.

„Die wichtigste Frage ist jedoch, wann kann man damit rechnen?“, meint Falko Bries, woraufhin die Stadtplanerin Dörte Halves antwortet: „Wir hoffen, dass der Investor noch in diesem Jahr den Bauantrag einreichen kann.“ Die Frage, die „bezahlbaren Preise“ in Zahlen zu fassen, beantwortet sie so: „Der Bebauungsplan ist sehr alt, wir haben damals noch keine Verpflichtung zur Sozialbauquote gehabt.“ Was heißen soll, dass 6,50 Euro pro Quadratmeter nicht ausgerufen werden, sondern wohl mehr.

Friederike Schubert von der SPD erkundigt sich nach Altlasten im Boden, die noch aus der Zeit des Autohauses herrühren könnten: „Ich habe von Öltanks im Boden gehört“, sagt sie, woraufhin Dörte Halves meint, dass diesem Umstand nachgegangen werden müsse. „Beim Bau der auf dem Gelände befindlichen Kindertagesstätte haben wir aber das Erdreich untersucht und ausgetauscht. Es gibt ein Gutachten im Zusammenhang mit dem Kitabau, da gab es keine Probleme.“

„Schön, dass etwas passiert“, hieß es anschließend aus dem Publikum, wenngleich ein Zuschauer auch meint: „Dann gibt es auch Läden mit Angestellten, 80 bis 90 Menschen, die mit dem Auto kommen. Wo lassen die die Autos?“ Es gebe ein Ortsgesetz über Stellplätze, antwortet Christian Schlesselmann: „83 Stellplätze müssen gewährleistet sein, ob das dann reicht oder nicht, müssen wir dann sehen.“ Der Beirat stimmte anschließend einstimmig dem Vorhaben zu.

Ein weiteres Bauvorhaben stellt anschließend der Träger „Step Kids Kitas gGmbh“ (Stepke) vor. Voraussichtlich Anfang des Jahres 2021 soll die Kita Kleeblatt für Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren in der Straße Zwischen Dorpen 150 eröffnet werden, kann Stepke-Projektleiterin Brit Linde dem Beirat berichten: „Erst einmal in Containern mit vier Gruppen für 60 Kinder“, sagt sie, wobei nach der Fertigstellung des Neubaus die Kita auf das Nebengrundstück ziehen und in diersem Zuge auf acht Gruppen erweitert werden soll.

Neben den Kleeblättern soll im Verlauf des Jahres übrigens auch noch die Kita Butterblume mit 100 Plätzen in Hemelingen entstehen, denn die Stepke-Kitas sind in ganz Deutschland verteilt: 22 Standorte in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Brandenburg gibt es derzeit, weitere Kitas befinden sich im Bau oder in der Planung. Seit April 2017 gehört Stepke zur Acade-Media-Gruppe, die um die 60 Kitas in ganz Deutschland betreibt. Circa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind insgesamt bei Stepke beschäftigt, für die Kleeblatt-Kita in Huchting sind bereits drei Mitarbeiterinnen eingestellt worden: „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten unbefristete Arbeitsverträge, eine Betriebsrente und einen Erholungsbeitrag von 150 Euro pro Jahr“, erläutert die pädagogische Fachberaterin Petra Karl. Zudem könnten sie im Rahmen der Stepke-Akademie an kostenlosen Weiterbildungen teilnehmen. Die Arbeit der Stepke-Kitas beruht nach eigenen Angaben auf den Säulen Räume, Ernährung, Englisch, Natur, Schwimmen und Qualität. „In jeder Einrichtung wird den Kindern ein entwicklungsförderndes und spannendes Raumkonzept sowie eine alltagsintegrierte Sprachförderung in einer sprachanregenden Umgebung geboten“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Bewegungsräume und großzügige Außengelände sollen vorhanden sein, außerdem soll es kindgerechte englischsprachige Angebote geben, ebenso eine Wassergewöhnung, die möglichst im Huchtinger Schwimmbad stattfinden soll.

„Wann gibt es ein festes Gebäude, wann ist mit der Grundsteinlegung zu rechnen?“, fragt Falko Bries bei der Sitzung, woraufhin Brit Linde sagen muss, noch keine Baugenehmigung erhalten zu haben: „Die Containernutzung ist bis zum 21. Dezember 2022 befristet, bis dahin muss der Neubau stehen.“

Weitere Informationen

Die Stepke-Kita Kleeblatt veranstaltet am 16. und 17. Oktober am Standort Zwischen Dorpen 150 einen Tag der offenen Tür. Weitere Informationen, auch zu offenen Stellen, gibt es online: www.stepke-kitas.de.