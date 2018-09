Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

AG-Leistungskurs führt durch die Weserburg

Doris Bettmann

Neustadt (db). Im Museum Weserburg wird am heutigen Donnerstag, 17. Februar, um 19 Uhr eine ungewöhnliche öffentliche Führung angeboten. 18 Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Kunst am Alten Gymnasium werden Besucher durch das Haus führen. Die 17- bis 18-Jährigen erläutern an acht verschiedenen Stationen Beispiele moderner Kunst.