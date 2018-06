Diese würden das Haus gerne abreißen und das so frei werdende Grundstück dann dem Friedhof zuschlagen. CDU und FDP hingegen wollen den Bungalow erhalten und mit neuem Leben füllen.

Schlechte Chancen für den Erhalt

Einig ist sich der Fachausschuss lediglich im Beklagen des jämmerlichen baulichen Zustands des Hauses. Es steht seit sechs Jahren leer, ist heruntergekommen und zum wiederholten Mal Schauplatz von Vandalismus geworden. Im Keller stehe Wasser, wurde berichtet. „Lieber abreißen als es weiter verrotten lassen“, folgert Ausschusssprecher Holger Meier (SPD), und Beiratssprecherin Edith Wangenheim (SPD) ergänzt, es gebe gar keine andere Chance mehr für den Erhalt, weil das Grundstück bereits im Flächennutzungsplan als Grünfläche ausgewiesen sei. „Ich bin entsetzt über die Ideenlosigkeit der Stadtplaner“, hielt Karin Bohle-Lawrenz (FDP) dagegen. Ein nasses Haus könne man schließlich trocknen und den Schimmel entfernen, sagte sie. „Das weiß ich aus Erfahrung.“ Den Behörden wirft sie vor, dem Verfall mit Absicht tatenlos zuzusehen.

CDU-Sprecher Waldemar Seidler steuerte seine Vorstellung für eine künftige Nutzung bei: Es könne ein Kinderarzt mit einer Praxis einziehen. Und gleich daneben könnte ein neuer Kindergarten gebaut werden. Den Kinderarzt will Seidler mit dem Kaufpreis von einem Euro für Haus und Grund nach Woltmershausen locken. „Davon reden Sie schon ewig", konterte Edith Wangenheim. "Nennen Sie uns Interessenten." Ein ansiedlungswilliger Arzt brauche nicht zuletzt auch noch die Zustimmung der Ärztekammer.

Stichhaltige Begründung fehlt

Laut Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon zieht sich eine Änderung des Bauleitverfahrens erfahrungsgemäß hin. Auch da die Stadtplaner die Grundstücksfläche als ungeeignet fürs Wohnen eingestuft haben. „Wir haben gar keine Möglichkeit, solange wir keine stichhaltige Begründung haben“, so Wangenheim. Ob es die in absehbarer Zeit geben wird, hängt auch mit vom Verlauf der nächsten Beiratssitzungen ab. Die Ortsamtsleiterin will das Thema in einer der nächsten Sitzungen auf die Tagesordnung setzen und die Stadtplanung sowie Umweltbetrieb Bremen mit einladen.