Huchting. Gruppen aus Schulen und Kindergärten können ihre Tage bei Arbeit & Ökologie verbringen. Für diese Altersklassen werden in der Amersfoorter Straße 8 verschiedene Projekte angeboten. So gibt es Veranstaltungen rund um die Kartoffel und den Igel. Alle Aktionen dauern 1,5 Stunden und kosten pro Kind zwei Euro. Weitere Infos unter Telefon 959 43 14 oder per E-Mail an lehrgelaende@arbeit-oekologie.de.