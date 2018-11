Andere kennen das Spiel als „Wikingerschach“. Gespielt wird zwei gegen zwei. Insgesamt traten neben dem Spielplatz Asterix vier Gruppen mit vier Mannschaften gegeneinander an. Die Herausforderung war, mit runden Wurfhölzern erst lauter rechteckige Holzklötze umzuwerfen, um dann am Ende den sogenannten „Königskubb“ zu treffen.

Die jeweils letzten beiden Mannschaften waren nach einer Runde raus, die verbliebenen Teams traten in einem Achtelfinale an und spielten im k.o.-Modus bis zum Finale. Da trafen dann nach über zwei Stunden Kubb das Team „C’est la vie“ mit Bernd und Nils Conrad auf die „Beck’s Crew“ mit Andrea Kattelmann und Jörg Homfeld. Und am Ende setzte sich das gemischte Team durch.

Das Kubb-Turnier sei eine willkommene Abwechslung zur Fußball-Europameisterschaft gewesen, waren sich alle Beteiligten einig. Außer vierzig Spielerinnen und Spielern erlebten auch viele Zuschauer einen spannenden Nachmittag.

Weitere Termine vom Anwohnerverein sind ein Sommerfest am Sonnabend, 20. August, ein Besuch beim THW-Süd am Freitag, 26. August, und ein Ausflug zu den Seenotrettern am Freitag, 16. September. Weitere Infos und Turnierergebnisse gibt es unter www.anwohnerverein.org.