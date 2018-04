HOCHSCHULE BREMEN

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bionik-Vortrag am Dienstag

Neustadt. Über „die aerodynamische Kraftplattform und ihren Einsatz an frei fliegenden Vögeln und Robotern“ spricht Andreas Haselsteiner am Dienstag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der Hochschule Bremen, FS-Gebäude, Eingang Große Johannisstraße, Raum FS 312.