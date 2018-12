Im vergangenen Jahr ließen sich Besucher zu einem Tänzchen hinreißen. (Fotos: Gerbracht)

Für ihr diesjähriges Konzert im Park hat der Verein die "Flying Soul Toasters" eingeladen. Mit Brote rösten haben die Auftritte der elf Musiker der "Flying Soul Toasters" nicht viel gemein. Mit einheizen schon eher, glaubt man begeisterten Fans, zu denen Mayke tom Dieck zählt. Als Vorstandsmitglied des Vereins Mittelpunkt Huchting hat sie dafür gesorgt, dass die Bremer Lokalgrößen der Blues- und Soulmusik nach Huchting kommen.

Elke Thieme (l.) und Mayke tom Dieck vom Verein Mittelpunkt Huchting werben fürs Konzert.

Das ovale, einst vom Umweltbetrieb Bremen als Schattenspender geplante Dach auf mehreren Säulen wurde von den Huchtingern schnell "Linse" getauft. "Am Anfang stand hier noch eine Bank mit Papierkorb", erinnert sich tom Dieck. "Doch wir konnten die Grünplaner davon überzeugen, dass sich dieser Ort ohne diese Möbel besser für Veranstaltungen nutzen lässt."

Getestet hat der Verein dies erstmals 1995 mit Auftritten von Bremer Shanty-Chören, im Jahr darauf mit der Musikabteilung des Turn- und Sportvereins Huchting. Damals musste der Verein noch einen Generator für die Stromversorgung herbeischaffen. Heute gibt es einen eigenen Anschluss vor Ort.

"Als sogar bei miesem Wetter über 150 Leute kamen, war klar, dass die Huchtinger unsere Konzerte annehmen", berichtet Mayke tom Dieck. "Heute sind wir Profis, die ’echte Sahne’ nach Huchting bringen."

"Larry and the Handjive" (siehe Meldung rechts) durften in den beiden vergangenen Jahren ein Open-Air-Konzert geben. Aber es sei nun einmal an der Zeit für Abwechslung. Schnell war die Wahl auf die "Flying Soul Toasters" gefallen. Die Gruppe ist für ihre mitreißende Mischung aus Soul, Rythm and Blues sowie Twist und 70er-Jahre-Songs bekannt. Lieder von Otis Redding, Eddie Floyd, Wilson Pickett und James Brown tauchen ebenso im Repertoire der Band auf wie die von Aretha Franklin und anderen Interpreten.

Damit nicht nur die Musik, sondern auch das Ambiente stimmt, hat sich der Verein Mittelpunkt Huchting einiges einfallen lassen. Bierbänke allein reichen nicht aus. Daher bauen sie in einem Halbrund Partyzelte auf. Diesmal soll es sogar einen professionellen Backstage-Bereich geben. Optischer Hingucker ist nach tom Dieks Ansicht das Netz, das die Rückseite der Bühne markiert. "Unser Ortsamtsleiter klettert jedes Mal höchstpersönlich auf die Linse, um unser Bühnennetz einzuhaken", berichtet das engagierte Vorstandsmitglied. Kein anderer traue sich in diese luftigen Höhen.

Uwe Martin ist auch einer der begeisterten Fans dieser kostenlosen Veranstaltung. "Genau so etwas braucht unser Stadtteil", pflegt er zu bekräftigen, wenn der Huchtinger Beirat über die Verteilung der Globalmittel zu entscheiden hat. In diesem Jahr haben die Lokalpolitiker 2000 Euro Fördermittel für das Konzert bewilligt.

Dass der Verein Mittelpunkt Huchting mit dem Konzert auch über die Stadtteilgrenzen hinaus ein kulturelles Highlight setzen will ist ganz im Sinne des Ortsamtsleiters. "Der Ruf von Huchting ist immer noch unbegründet schlecht, das wollen wir unter anderem mit diesem bunten Konzertnachmittag ändern", sagt Mayke tom Dieck. Die Menschen sollen spüren, was der Stadtteil für Potenziale und lebenswerte Ecken hat.

Der Verein scheint damit Erfolg zu haben: Die Besucher kommen längst nicht mehr nur aus dem Quartier. sondern aus ganz Bremen und sogar aus dem Umland. Viele mit Decke und Picknickkorb im Gepäck. Wer nichts mitbringt, findet Würstchen, Kaffee und ein Kuchenbüfett vor.

Im vergangenen Jahr kamen erstmals über 1000 Besucher. "Das wollen wir natürlich in diesem Jahr noch übertreffen", hat sich tom Dieck vorgenommen.

Auch mit seinen weiteren Aktivitäten hat der Verein, der im Juni 2001 gegründet worden ist, sich zum Ziel gesetzt, den Stadtteil lebenswerter zu gestalten. Zunächst auf dem Huchtinger Dorfplatz. Zu diesem Ziel hat sich der Verein ursprünglich zunächst gegründet. Neben dem Roland-Center ganz neu angelegt, fehlt dem Platz jegliches Leben. Ein kleiner Bauernmarkt, ein Frühlingsfest, Spargelwettschälen und Pfingstbaum aufstellen – mit solchen Aktionen wollten die Mitglieder von Mittelpunkt das Gelände zum Treffpunkt machen. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch der Schwerpunkt der Aktivitäten verschoben – hin zur tatkräftigen Beteiligung beim jährlichen Huchtinger Kinder- und Jugendkulturfestival "Aktionata" sowie zu dem Konzert unter der Linse.

"Das komische ist, dass die Huchtinger, die zum ersten Mal zum Konzert kommen manchmal selbst kaum glauben können, dass so eine tolle Veranstaltung bei uns im Stadtteil stattfindet", wundert sich Mayke tom Dieck immer wieder.

Das "Konzert im Park" mit den "Flying Soul Toasters" ist am Sonntag, 2. September, von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.