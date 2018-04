STADTTEILBIBLIOTHEK

Denken und philosophieren

Ulrike Troue

Huchting. In der Reihe „Kultur auf dem Dach“ hält Ingrid Hundrieser am Donnerstag, 16. Februar, in der Stadtteilbibliothek Huchting im zweiten Stock des Roland Centers, Alter-Dorfweg 30-50, den kostenlosen Vortrag „Lust am Denken und Philosophieren – Wie aus einer Unterhaltung Philosophieren werden kann“.