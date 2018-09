Ratte Stadtteil Süd (123rf / marisha5)

Einige weitere Leser aus Kattenturm haben sich zu Wort gemeldet. Besonders die Darstellung der Gewoba, es werde alles Notwendige getan, um die Nager zu bekämpfen, stößt auf Kritik: „Die Gewoba unternimmt zu wenig“, meint beispielsweise eine Mieterin aus dem Wohnblock Alfred-Faust-Straße 18 bis 28. Sie erwarte, dass sich die Hauswarte auf die Lauer legen sollten, um diejenigen Mieter auf frischer Tat zu ertappen, die sich nicht an die Spielregeln hielten. Fragt man in der Hausgemeinschaft nach, welches Verhalten von Mitbewohnern sie störe, so kommen zahlreiche Beispiele zusammen: Müll werde einfach vor den Containern abgestellt, ungeachtet dessen, ob noch Platz darin sei. Eine Mieterin will beobachtet haben, wie eine Frau die Ratten gezielt gefüttert hat. Und ein Ehepaar erzählt, dass gelegentlich in den Abendstunden auch Fremde mit Autos vorfahren würden, um ihren Müll vor den Containern zu entsorgen. Und immer wieder würden Essensreste von den Balkonen geworfen – paradiesische Verhältnisse also für die ungeliebten Nager.

Angebissener Döner

Wo es viel Futter gibt, sind auch die Nester nicht weit. (Walter Gerbracht)

Ähnliches schildert auch Karsten Reimer von den Wohnhäusern der Ichonstraße 2 und 6 in Kattenturm, der als Reaktion auf den Zeitungsbericht einen offenen Brief an die Gewoba verfasst hat. Auf dem Rasen unter den Balkonen zeigt er nun einen angebissenen Döner und etwas, das ein leckerer Möhreneintopf gewesen sein könnte, bevor der Aufprall ihn zu einem unansehnlichen orangefarbenen Matschfladen machte. „Als ich den Bericht über die Alfred-Faust-Straße in der Zeitung gelesen habe, wollte ich den Mietern sagen – ihr seid mit euren Problemen nicht allein“, so Reimer. Er selbst wohnt zwischen den beiden Hauseingängen, die der Gewoba gehören. Es ist das Haus Nummer 4, das einer Eigentümergemeinschaft gehört, die ebenfalls versucht, das Rattenproblem in den Griff zu bekommen. Etliche silberfarbene Köderboxen mit Rattengift sind zu sehen, die die Eigentümer aufstellen ließen. „Aber das bringt natürlich nichts, wenn die Gewoba nicht mitzieht“, kritisiert Reimer und zeigt auf eine einzige schwarze Köderbox vor den Nachbaraufgängen. Mehr ist nicht zu sehen. Dafür umso mehr Rattenlöcher im Vorgarten und unter den Schwellen der Hauseingänge.

„Das heißt aber nicht, dass wir kein Rattengift im Einsatz haben, es ist nur in den Containerboxen platziert“, erklärt Hans-Hermann Schrader von der Gewoba dazu auf Nachfrage. Er könne verstehen, dass die Mieter verlangen, dass die Ratten verschwinden. „Wir von der Gewoba wollen da selber wieder Ruhe reinbringen, und die Rattenbekämpfung läuft deshalb wirklich auf Hochtouren“, versichert der Bereichsleiter.

SÜD / Rattenplage Kattenturm / Alfred-Faust-Straße 22 (Walter Gerbracht)

Besonders die für das Müllmanagement beauftragte Firma Innotec sei täglich vor Ort, um die Müllplätze und das Umfeld sauber zu halten und die Mieter über das richtige Verhalten zu informieren. „Die machen gute Arbeit“, bescheinigt auch Reimer der Fachfirma. Doch aus seiner Sicht seien die Container vor den Hauseingängen der Ichonstraße schlichtweg zu klein, um die Müllmengen aufzunehmen, die die Bewohner entsorgen wollen. „Da wurde sogar noch die Containergröße reduziert, und nun stapelt sich vor der Abholung der Müll im Freien“, kritisiert er und schiebt nach: „Da wurde wohl eingespart.“

Den Vorwurf, die Gewoba wolle Geld sparen und stelle deshalb zu kleine Container auf, will Evelyn Loock aber nicht so stehen lassen: „Ganz im Gegenteil, wir wollen die Nebenkosten für die Mieter gering halten, weil diese für mehr Müll auch mehr zahlen müssen“, so die Abteilungsleiterin für Betriebskosten bei der Gewoba. Daher werde permanent durch die Müllmanager vor Ort überprüft, ob die Containergrößen nach einer Zeit wieder etwas reduziert werden könnten. „An der Ichonstraße hat das offensichtlich nicht geklappt, daher haben wir Ende Januar dort wieder 1100 Liter-Container für jeden Hauseingang aufgestellt, die zweimal im der Woche geleert werden“, erläutert Loock.

Zum Hintergrund: Auch bereits mit den vorherigen 770-Liter-Containern hat die Gewoba 21 Liter pro Person und damit deutlich mehr Platz zur Verfügung gestellt als regulär in Bremen für Müll vorgesehen ist. Denn nur 15 Liter Restmüll pro Person und Woche sind durch die regulären Müllgebühren abgedeckt. Und diese Rechnung setzt voraus, dass durchschnittlich drei Personen in jeder Wohnung an der Ichonstraße leben, die Gewoba geht eigentlich von weniger aus. Mit den neuen Tonnen sind es dann 30 Liter Müll, die jeder Hausbewohner in der Woche entsorgen kann, ohne dass die Tonnen überquellen dürften. „Aber ganz ohne Mülltrennung funktioniert das natürlich nicht“, so Loock.

Problem ist bekannt

Auch im Obervielander Ortsamt ist das Rattenproblem mittlerweile bekannt. „Ich will zunächst einmal das Gespräch mit der Gewoba suchen, um Lösungswege zu finden und auszuloten, inwieweit das Ortsamt vermitteln kann“, sagt Ortsamtsleiter Michael Radolla zu den geplanten Schritten.

Wie genau das funktionieren kann, das Gefühl für die richtige Müllentsorgung zu steigern, versucht die Gewoba gerade herauszufinden. Gespräche an der Haustüre und Informationsflyer in verschiedenen Sprachen sind ein Weg, der helfen soll. „Aber die Mieter müssen mitziehen, sonst klappt es nicht“, meint Schrader. Er ist überzeugt: „Wir sind schon täglich vor Ort, aber Tag und Nacht können wir nicht überwachen, da sind wir auf die Mithilfe der Mitbewohner angewiesen“, wirbt Schrader um Verständnis bei den Mietern. Die Auto-Kennzeichen von Mülltouristen melden, Mitbewohner ansprechen, die eventuell ungeübt mit der Mülltrennung sind, und anderen ein Vorbild sein. Schrader: „Erst wenn die offen herumliegende Nahrung verschwindet, verschwinden auch die Ratten – das muss unser gemeinsames Ziel sein.“