Doch bis zur Eröffnung ihres neuen Restaurants „Marie Weser“ im Quartierszentrum Huckelriede gibt es bis Mitte November noch viel zu tun. Zum Auftakt unserer neuen Artikelserie „Willkommen im Quartierszentrum“, das sich unter verschiedenen Perspektiven mit dem Neubau am Niedersachsendamm beschäftigt, stellen wir die aus dem Fernsehen bekannte Bremer Köchin mit ihren Plänen für ihr neues Restaurant vor.

Wenn Luka Lübke in diesen Tagen ihren künftigen Arbeitsplatz in dem großen Neubau betritt, steht noch kein dampfender Kochtopf auf dem Herd. Doch die großen Geräte sind schon da und täglich kommen Lieferungen mit kleinen elektronischen Küchenhelfern und sonstigem Zubehör an. Auch Handwerker tüfteln noch und verleihen der Küche den letzten Schliff.

Es soll eine integrative Küche werden, die der Martinsclub betreibt. Schwerbehinderte und nichtbehinderte Menschen sollen im Team gemeinsam mit Betriebsleiterin Lübke von morgens bis zum frühen Abend dafür sorgen, dass abwechslungsreiche Kost die Küche verlässt und die Gäste zufrieden sind.

Das Wort „Mittagstisch“ kann die 43-Jährige allerdings nicht leiden. Das klinge nach großen Tellern voller schlechtem Fleisch, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Bei ihr soll es seltener Fleisch geben, und dann von Tieren, die nicht in Massentierhaltung aufgewachsen sind. Viel kreativ zubereitetes Gemüse soll dagegen auf dem Speiseplan stehen und die Menschen sollen erfahren, wo das Essen herkommt.

Für dieses Konzept hat sie 20 Lieferanten in der Region gesucht und gefunden, die ihre Ansicht teilen, dass biologischer Anbau von Obst und Gemüse und artgerechte Tierhaltung der normale Weg sind, anstatt Lebensmittel industriell herzustellen. Die gute Geschichte der Lebensmittel ist Lübke dabei allerdings wichtiger als ein Bio-Siegel. Die meisten Lieferanten kennt Lübke bereits persönlich, weil sie Backstuben, Bauernhöfe und Fleischereien besucht hat.

Es wird also keine feste Speisekarte geben, sondern es kommt das auf den Teller, was in der Region je nach Saison gerade zu haben ist. „Manchmal ruft mich ein Jäger mitten in der Nacht an, weil er einen Hirsch erlegt hat und wissen will, ob ich davon etwas will“, erklärt sie ihre Arbeitsweise. Wöchentliche Großbestellungen beim Großhändler lehnt sie ebenso ab wie vorgefertigte Industrieware wie Fertigsaucen und Brühwürfel, mit der andere Köche Zeit und Kosten sparen wollen. Nicht umsonst ist die Bremerin daher mittlerweile in die Chef Alliance Deutschland aufgenommen worden – ein Köche-Netzwerk, das sich die Verwendung regionaler Lebensmittel zum Ziel gesetzt hat.

Kochen und Wissen für Kinder

Auch die Kinder, die in die neue Kita des SOS-Kinderdorfzentrums nebenan im Quartierszentrum gehen, bekommen künftig ihr Mittagessen frisch von Lübkes Team gekocht. „Ich sehe dabei auch einen gewissen Bildungsauftrag“, meint Lübke. Sie will den Jungen und Mädchen auch Wissen über die Speisen vermitteln. Frittierte Mozzarella-Sticks werden jedenfalls nicht dazu zählen – das steht für sie heute schon fest. Denn Lübkes Grundsatz ist so einfach wie einleuchtend: „Es soll nur auf den Teller kommen, was meine Urgroßmutter als Lebensmittel erkannt hätte.“ Marie hieß ihre mit Vornamen. Und sie hat ihr ein handgeschriebenes Kochbuch hinterlassen, das die Köchin bis heute zur Bodenständigkeit und der Achtung aller Lebensmittel inspiriert. „Dieses Wissen, wo was wächst und was es zum Gedeihen braucht, will ich auch an die Kinder weitergeben“, sagt Lübke.

„Ich habe mit meinen vorherigen Restaurants bewiesen, dass ich Schickimicki gut kann – jetzt probiere ich etwas anderes aus“, freut sich die hochgelobte Bremer Köchin auf das Kochen für Huckelriede. „Gesundes und gutes Essen ist ein Menschenrecht“, ist sie überzeugt. Daher fühlt sie sich gerade in einem Quartier, in dem viele wirtschaftlich schwache Menschen leben, gerade am richtigen Platz.

Das „Marie Weser“ soll für sie daher weder ein Sternerestaurant noch eine Kantine sein, auch wenn keine Kellner das Essen servieren werden, sondern die Gäste es sich an einer Theke abholen können. Unter den fünf bis zehn Gerichten, aus denen die Gäste jeden Tag wählen können, wird es jeden Tag einen „1-Topf“ geben, den sie besonders günstig anbieten will. „Damit sich auch die Menschen im Quartier mit wenig Geld gutes Essen leisten können“, sagt sie. Wie sie das macht, ohne auf Qualität verzichten zu müssen? „Wenn der Bauer gerade von einem Gemüse zu viel hat und es für wenig Geld loswerden will, kann ich daraus einen leckeren Eintopf kochen“, erklärt sie ihre Idee.

Ebenfalls ungewöhnlich: Sie plant, in den Morgenstunden an der italienischen Bar im Foyer nicht nur Kaffee und Kaltgetränke anzubieten, sondern auch gesunde Pausensnacks wie Suppen und Salate zum Mitnehmen für Berufstätige.

In dem großen Saal nebenan, in dem derzeit noch Tische und Stühle fehlen, können später bis zu 50 Personen speisen. Ein Ort der Begegnung, an dem wohlhabende, arme, alte und junge, Neuankömmlinge und Alteingesessene, Behinderte und Nichtbehinderte, Neugierige und Schüchterne zusammensitzen und leckeres Essen genießen. So stellt Lübke sich diesen Raum in Zukunft vor. Oder mit ihren Worten: „Ein Esszimmer für Huckelriede.“