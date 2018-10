Die Geschichte des Parks geht zurück auf einen einstigen gleichnamigen Gutshof aus dem 16. Jahrhundert. Doch was hat es mit dem Namen „Wolfskuhlenpark“ auf sich, der so geheimnisvoll klingt? Die Bezeichnung geht auf eine Legende zurück: Demnach soll vor langer Zeit eine Kutsche, die von Wölfen gehetzt wurde, hier in einen Tümpel gefallen sein. Wolfsspuren sind im Park heute tatsächlich zu finden: Um an diese Legende zu erinnern, sind auf den Wegen Dutzende von Wolfstatzen verteilt. Die Pranken aus Stahl stammen von dem Bremer Künstler Werner Henkel, der seit mehr als 20 Jahren Kunst und Natur miteinander verbindet.

Der im 18. Jahrhundert angelegte Gutspark ist seit 1933 öffentlich und entwickelte sich in den darauffolgenden Jahren zu einem verwunschenen Wald. Da der Park in der Nähe des Flughafens irgendwann sehr verschlossen wirkte, hielten sich hier nur noch wenige Menschen auf. Im Zuge einer Umgestaltung im Jahr 2003 wurde der Park ­attraktiver und lichter gemacht, wie Iris ­Bryson vom Umweltbetrieb Bremen berichtet, die als Referatsleiterin für den Bremer Süden zuständig ist. Heute laden breitere und bequeme Pfade zu einem erholsamen Spaziergang ein. Wenn sich die Sonne nachmittags ihren Weg zwischen den Bäumen sucht, ist der Wolfskuhlenpark besonders schön.

Bryson: „In den Park kommen einfach Leute, die den Wald genießen wollen.“ Auch Neuerungen wie Sitzplätze am Wasser, ein kleiner Aufenthaltsbereich für Jugendliche, Spielbereiche und eine Liegewiese gehörten zu den Maßnahmen, um den rund drei Hektar großen Park wieder zugänglicher zu machen. „Der Wolfskuhlenpark ist ein Kleinod, das ein bisschen zugewachsen ist – aber das ist auch so gewollt“, erklärt Bryson, die die Grünanlage seit 1999 kennt und sich besonders für die alten Baumbestände begeistert. Ihr Lieblingsplatz ist unter einer großen Rotbuche, die kurz hinter dem Parkeingang von der Kattenturmer Heerstraße steht und schätzungsweise 70 bis 80 Jahre alt ist.

Viele der alten Eichen hätten leider massive Fäule, sagt sie, daher seien einige entfernt worden in den vergangenen Jahren. „Das hat allerdings nichts mit mangelnder Pflege zu tun.“ Bäume müssten eigentlich nicht beschnitten werden, erklärt sie. Da gerade bei Sturm jedoch viele Bäume umfallen, seien regelmäßige Kontrollen dennoch wichtig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Nach und nach werden im Wolfskuhlenpark neue Bäume gepflanzt, um den Bestand wieder zu erhöhen. „Aber man kann nicht alles aufasten“, betont Bryson. Direkt an den Park schließt ein Kleingartengebiet an. Zusammen bilden sie ein größeres Naturgebiet mit einem Eichenwald. Im Frühjahr zwischen Ende März und Anfang April, wenn ausreichend Licht durch die noch unbelaubten Baumkronen der Eichen auf den Boden fällt, kann man hier eine ganz besondere botanische Sehenswürdigkeit beobachten. Was auf den ersten Blick wie Schnee vom letzten Winter aussieht, entpuppt sich als eine Schar kleiner, weißer Blüten. Für diese Blütenpracht sind Buschwindröschen (Anemone nemorosa) verantwortlich, die sich unter dem alten Eichenbestand besonders wohlfühlen und von den städtischen Gärtnern liebevoll gepflegt werden.

Ebenfalls zwischen März und April kann man im Wolfskuhlenpark eine weitere Besonderheit entdecken: Der kleine See in der Grünanlage hat zu einer Ansiedlung einer Kolonie Graureiher geführt, die mit rund 30 Paaren die größte im Bundesland Bremen ist. Im Frühjahr sind sie gut zu beobachten, da der Eichenwald um die Zeit noch unbelaubt ist und so einen guten Blick auf die Tiere ermöglicht. Mit etwas Glück und Geduld kann man die majestätischen Vögel aber auch jetzt im Sommer mit einem geschulten Auge finden. Eichhörnchen und Fledermäuse sind ebenfalls in dem Park zu Hause.

Bei aller Idylle im Wolfskuhlenpark gibt etwas, das Bryson ärgert: „Es ist mir ein Dorn im Auge, wieviel Geld in die Müllentsorgung fließt.“ Während des Rundgangs durch den Park greift sie beherzt eine große Plastiktüte auf, die am Wegesrand liegt. „Sowas ist ärgerlich. Das Geld könnte man besser in die Baumpflege stecken.“