Uwe Besing, Sprecher der Elterninitiative, befürchtet, dass sich in Sachen Tempo 30 am Buntentorsteinweg vor den Sommerferien nichts mehr entscheiden wird. Aus diesem Grund plant die Initiative am kommenden Donnerstag einen Protestmarsch. (Walter Gerbracht)

Buntentor. Kinder zwischen Autos und der Straßenbahn, klein und verletzlich. So sehen sich die Grundschüler am Buntentorsteinweg, die sich an einer Malaktion zum Thema Verkehr beteiligt haben. Einige der Bilder hängen nun direkt am Zaun des Schulgeländes. Ein deutlicher Hinweis für alle Verantwortlichen, die sich derzeit mit der Verbesserung der Verkehrssicherheit am Buntentorsteinweg beschäftigen. Nach dem tragischen Unfalltod eines Jungen, der im Februar an eben jener Straße von einem Transporter erfasst wurde und an den Folgen seiner Verletzungen starb, haben die Leitung der Grundschule, das Amt für Straßen und Verkehr (ASV), die Bremer Straßenbahn AG (BSAG), Neustädter Beiratsmitglieder und die Polizei mit einer Elterninitiative zusammengesessen, die sich bereits seit Jahren für eine Verkehrsberuhigung vor dem Schulgelände einsetzt.

Die Einführung einer Tempo-30-Zone lehnte das ASV bereits 2009 ab. Die Begründung damals: Eine Tempobegrenzung sei in diesem Bereich nicht nötig. Laut Uwe Besing, Sprecher der Elterninitiative, hat sich auch die BSAG quer gestellt, weil befürchtet wurde, dass der Fahrplan bei einer Tempo-30-Zone nicht mehr eingehalten werden könnte. Das Argument, dass der Buntentorsteinweg laut Polizei nicht als Unfallschwerpunkt zählt, will Besing jedoch nicht gelten lassen: "Wir wollen gar nicht erst, dass dort Unfälle passieren." Die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde seien für die besonders vor der Schule schmale Straße viel zu schnell. "Die Straßenbahn fährt dort direkt am Gehweg vorbei, das ist bei diesem Tempo viel zu gefährlich", meint der Elternsprecher. In dem Forderungskatalog der Initiative sind daher sechs Verbesserungsvorschläge zu finden – auf ein paar davon hat das ASV bereits reagiert.

Die Ampel direkt vor der Schule wurde mittlerweile so eingestellt, dass Fußgänger nicht mehr länger als 30 Sekunden auf grünes Licht warten müssen. "Zuvor haben sich dort zu Stoßzeiten viele Kinder gestaut und hatten nicht ausreichend Platz, um von den Autos genug Abstand zu halten", erklärt Besing. Auch an der Ampel vor der Haltestelle "Kirchweg" hat das ASV etwas verändert. Dort haben Autofahrer häufig das Rotlicht missachtet. Ein zusätzliches Signal soll künftig dafür sorgen, dass die Ampel nicht mehr übersehen wird.

Zwei Parkplätze entfernt

Auch an der Haltestelle am Dammacker hat sich etwas getan: Zwar sieht das ASV nach einer Prüfung keine Notwendigkeit für eine weitere Fußgängerampel, jedoch ist die Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer verbessert worden. "Wir haben dort zwei Parkplätze entfernt, nun ist der Bereich wesentlich besser einsehbar", so ASV-Sprecher Martin Stellmann.

Wie sich jedoch der zunehmende Durchgangsverkehr reduzieren lässt, darauf bleibt das ASV den Eltern noch eine Antwort schuldig. "Fachleute im Verkehrsressort lassen derzeit eine Simulation laufen, deren Ausgang wir abwarten müssen", gibt Stellmann Auskunft. Mit Ergebnissen sei kurz vor den Sommerferien oder direkt nach den Ferien zu rechnen. Auf eben jene Simulation beruft sich auch die BSAG, die bislang nicht auf die Forderung des Beirates und der Elterninitiative reagiert hat, wenigstens auf Höhe der Grundschule freiwillig Tempo 30 einzuhalten. Ortsamtsleiter Klaus-Peter Fischer geht fest davon aus, dass die BSAG auf den Wunsch der Lokalpolitiker eingehen wird: "Schließlich hat das Unternehmen in der Schwachhauser Wachmannstraße von sich aus eine Tempobeschränkung angeboten, nun fordern wir lediglich gleiches Recht für die Neustadt."

Die Aktivisten am Buntentorsteinweg blicken nicht so positiv in die Zukunft. "Wir fürchten, dass vor den Sommerferien nichts mehr entschieden wird und unsere Forderungen verwässern", sagt Schulleiterin Meike Baasen mit Blick auf die Verkehrsberuhigung. "Unsere Geduld ist am Ende, wir haben lange genug auf eine abschließende Antwort von BSAG und Behörde gewartet", zeigt sich auch Besing verärgert. Nun plant die Initiative am Donnerstag, 12. Juli, einen Protestmarsch, der um 16 Uhr auf dem Schulhof beginnen soll. Besing: "Wir wollen Druck machen, damit unsere Schüler endlich einen sicheren Schulweg haben."