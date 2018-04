Schweren Herzens muss Josef Vida nach 38 Jahren Abschied von seinem Zoo- und Gartencenter nehmen - auch von Gibbonmädchen Wody. (Walter Gerbracht)

Huchting. Noch plätschern die Brunnen im Gartencenter Vida. Auch die zwei Nandus sind noch da und blicken mit ihren wachen blauen Augen argwöhnisch auf die Besucher. Ob es wohl Diebe sind, die ihre drei Eier stehlen wollen, die die grauen Laufvögel in ihrem Gehege aufmerksam bewachen?

Nein, nur ein weiterer Fototermin. Denn in diesen Tagen gehen Journalisten und Kamerateams im Zoo- und Gartencenter Vida ein und aus. Der Grund: Nach 38 Jahren beendet Josef Vida ein ungewöhnliches Kapitel norddeutscher Zoogeschichte, das quasi mit einer Schnapsidee begann: „Ich musste mir etwas einfallen lassen, um die Kunden in meine etwas versteckt liegenden Gewächshäuser zu locken – da habe ich einfach einen Elefanten gekauft, weil ich gehört habe, dass Bremen keine Zoo hat“, sagt der grauhaarige Hausherr. Er lächelt dabei nicht, denn der Abschied von seinem Lebenswerk fällt ihm schwer.

Noch sprudeln die Brunnen in den Gewächshäusern, in denen eine Atmosphäre wie in einem tropischen Gartenparadies herrscht. (Walter Gerbracht)

Auf 7000 Quadratmetern hat er in den vergangenen Jahrzehnten vier Gewächshäuser, einen Blumenladen, den Zoo sowie ein Edelsteincenter hochgezogen und am Laufen gehalten. Die intensive Suche nach einem Nachfolger verlief ergebnislos. Ende Juli wird er daher abends zum letzten Mal die Türen hinter den Kunden absperren. Dann ist Schluss.

Der Elefant blieb damals nicht lange allein. Schnell kamen weitere Tiere hinzu. Josef Vida baute Käfige und kaufte viele weitere lebendige Hingucker ein. So lange, bis die ehemalige Gärtnerei einem turbulenten Tropenparadies ähnelte, das wohl kaum einer unterhalb der Bundesstraße 75 in Huchting für möglich gehalten hatte. „Anfangs waren die Leute sehr skeptisch, aber mit den Jahren haben wir viel Anerkennung erhalten“, sagt Vida.

Die beiden Nandus werden Ende des Monats in einem Tierpark in Süddeutschland ein neues Zuhause bekommen. (Walter Gerbracht)

Die Löwen waren Chefsache

Von dem bunten Treiben vergangener Tage ist heute nicht mehr viel zu sehen. Einst waren hier Elefanten und Löwen zu sehen. Papageien hüpften zwischen Blumen und Edelsteinen in den Gewächshäusern frei umher und Flughunde hielten weit oben im Gestänge kopfüber ihren Tagesschlaf. Und zwischen all den Exoten wuchsen mehrere Katzengenerationen heran.

Über 250 Tiere und 40 verschiedene Arten waren es zu den besten Zeiten, da hatte Vida auch Tierpfleger angestellt. „Doch um die Löwen habe ich mich immer selbst gekümmert, das habe ich sonst niemandem zugetraut“, sagt der gelernte Gärtner, der heute die Pflege der verbliebenen Tiere alleine schultert.

Das Wissen um deren Bedürfnisse hat er sich im Laufe der Jahre selbst angeeignet und mit so manchem Zoodirektoren telefoniert. „Wenn ich etwas anfange, knie ich mich richtig rein und will es auch richtig machen“, beschreibt er seine Arbeitseinstellung.

Die meisten Käfige sind heute bereits verlassen. So auch der Glaskasten, in dem bis vor kurzem noch eine Tigerpython bis zum stattlichen Alter von 48 Jahren lebte. Der große Käfig, der die Waldkäuzchen beherbergt hatte, ist bereits völlig überwuchert von Gestrüpp. Vida geht schnellen Schrittes daran vorbei. In manchen der Käfige blicken den Besuchern verstummte Augen von ausgestopften Tieren entgegen, die im Laufe der Jahre das Zeitliche gesegnet haben. Aus Altersgründen hat Vida Jahr für Jahr Tiere in Tiergehege abgegeben.

Gibbons bleiben in Bremen

Und auch seine letzten tierischen Bewohner will er in guten Händen wissen. „Ich will das zu einem ordentlichen Ende führen, das ist mir wichtig“, sagt der Tier- und Gartenfreund mit ernster Miene. Die Nandus werden gemeinsam mit den Javaner-Affen, die nebenan noch schwungvoll in ihrem Käfig toben, ein neues Zuhause in einem Tierpark in Süddeutschland finden.

Doch die Publikumslieblinge werden den Bremern erhalten bleiben: Die Gibbonfamilie zieht schon bald gemeinsam in die Botanika: Die Elterntiere mit dem vierjährigen Knuppy und der eineinhalbjährigen Wody. Vater Bubi sei ein Urgestein des Zoos und mit seinen über 40 Jahren der älteste in Deutschland lebende Gibbon, meint Vida. Knuppy und Wody wurden in Huchting geboren und mussten per Hand aufgezogen werden – entsprechend eng ist die Bindung zwischen Vida und den Tieren.

„Mit Nachzuchten hatten wir auch bei Löwen, Servalen, Papageien und anderen Tieren immer viel Erfolg“, erzählt Josef Vida stolz. Ein Umstand, weswegen auch überregional die Fachwelt auf Vida aufmerksam wurde und neugieriger Besuch aus anderen Zoos durchaus üblich war. Allein neun Mal hat die Nachzucht der Weißhandgibbons geklappt.

Aufgeregt hüpfend erwartet das schwarze Gibbonmädchen Wody ihren Ziehvater bereits hinter der Werkstatttür und klettert flugs in seine Arme, sobald er eintritt. Sie genießt sichtlich die Streicheleinheiten. Und zum ersten Mal seit Beginn des Rundgangs durch das Gartencenter werden Vidas Gesichtszüge weicher. Gedanken an den Abschied verbietet er sich in solchen Momenten. „Ich sehe einfach, dass alles bis zum Schluss gut läuft“, sagt der 73-Jährige und strafft die Schultern.

Noch viel ist zu tun in diesen letzten Wochen: Der Ausverkauf von unzähligen Blumenkübeln, Pflanzen, Brunnen, Mineralien, Skulpturen und allem, was sonst noch auf dem Gelände zu finden ist, läuft auf Hochtouren. Außderm müssen sich Josef Vida und Renate Anders noch eine neue Bleibe suchen. Denn Ende September müssen auch sie ihr Wohnhaus auf dem Grundstück verlassen. Sie werden nichts mitnehmen aus ihrem Zoo. Nur die alte Katze, die über das Gelände streift, darf mit.

Was der Käufer mit dem Grundstück dann vorhat, weiß Vida nicht. 37 Jahre voller Arbeit und ohne Urlaub liegen hinter ihm. So richtig freuen, kann er sich auf seinen verspäteten Ruhestand dennoch nicht: „Für mich war das hier immer mein kleines Paradies.“