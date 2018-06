Ein spielerisches Gedächtnistraining steht am Mittwoch, 19. Oktober, zwischen 15 und 17 Uhr auf dem Programm. Informationen zum Pflegestärkungsgesetz gibt es am Dienstag, 18. Oktober, ab 19 Uhr bei einer Vortragsveranstaltung mit Jürgen Weemeyer vom Pflegedienst Vacances. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter Telefon 55 15 00 oder direkt in der Begegnungsstätte.