Party, Disco, Tanznacht, Fete – im Modernes, Neustadtswall 28, soll im Juli die Post abgehen. Mit dem Freaky Friday und 150 Liter Freibier geht es am Freitag, 4. Juli, um 23 Uhr los. Und schon am nächsten Tag geht es weiter: Ab 23 Uhr ist Tanznacht mit DJ Ernie. „Wild Thing“ ist das Motto der wilden Fete quer durch die Jahrzehnte, die am Freitag, 11. Juli, 23 Uhr, mit den DJs King Müller und Re-Piet startet. Es geht weiter am Sonnabend, 12. Juli, mit der Tanznacht, dem Freaky Friday am 18. Juli, der Tanznacht am 19. Juli, und der Party-Nacht am Freitag, 25. Juli, mit Musik aus den 90ern. Der Modernes-Juli endet mit der Disco 2.0 Groove Connection am Sonnabend, 26. Juli. Die Veranstaltungen beginnen um 23 Uhr. Näheres unter Telefon 59 15 92 und www.modernes.de.