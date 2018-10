Angebote im Museum Weserburg

Kinder lernen Kreatives Schreiben

Neustadt. Die Weserburg, das Museum für moderne Kunst am Teerhof, Teerhof 20, bietet im Ferienmonat August mehrere Veranstaltungen für Kunstinteressierte und Kinder an. "Kabinettstücke" zeigt Detlev Stein während einer Führung am Donnerstag, 2. August, 18 Uhr, sowie am Sonntag, 26. August, 11.30 Uhr. Um "sprechende Bilder und bildhafte Sprache" geht es bei einer Führung am Sonntag, 5. August, 11.30 Uhr, mit Annika Schöning. Um den Meister der Collage Ray Johnson, einen Vorläufer der Pop-Art und Begründer der Mail-Art geht es am Donnerstag, 9. und 30. August, um 18 Uhr. Ruht Wolf-Rehfeldt und die "Kunst mit der Schreibmaschine" stehen im Mittelpunkt einer Führung, die am Sonntag, 12. August, 11.30 Uhr, beginnt. "Ars viva 11/12 Sprache-Language" lautet das Motto von drei Führungen am Donnerstag, 16. August, 18 Uhr, am Sonntag, 19. August, 11.30 Uhr, und am Donnerstag, 23. August, 18 Uhr.