Bei Wasservögeln sehr beliebt ist nahe dem Hasenbürener Deich ein tideabhängiges Biotop mit Verbindung zur Weser. (Walter Gerbracht)

Wer genau hinschaut und zuhört, wenn die Brutvögel balzen, ihre ersten Nester bauen oder nach Beute suchen, kann hier eine Menge entdecken. Ein Besuch mit Karin Menke vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Karin Menke steht auf dem Aussichtsturm an der Brokhuchtinger Landstraße und schaut durch ihr Fernglas. In den nächsten Wochen bieten sich Hobbyornithologen und allen, die Natur sehen wollen, eindrucksvolle Ansichten, denn dann ist viel los in der Bremer Wesermarsch. Ab November können Naturinteressierte die Ankunft der nordischen Gastgänse miterleben. Wer Glück hat, kann sogar immer häufiger den seltenen Seeadler beobachten, der über die Weser kommend seine Kreise über die Wasserfläche zieht und Ententrupps aufscheucht. In den Wintermonaten werden die Polder an der Brokhuchtinger Landstraße geflutet und bieten vielen Enten- und Gänsearten geeignete Rast- und Nahrungsflächen. „Dann hat der Seeadler hier quasi einen gedeckten Tisch“, sagt Karin Menke.

Vom parallel zur Autobahn 281 verlaufenden Meentheweg aus schweift der Blick in idyllische Natur. (Walter Gerbracht)

Feuchtwiesen unter Naturschutz

Die Landschaftsökologin aus Grolland ist Gebietsmanagerin für das Landschaftsschutzgebiet Niedervieland. Seit 2009 kümmert sich der BUND Bremen im Auftrag der Hanseatischen Naturentwicklung GmbH (haneg) und auf Basis einer EU-Kofinanzierung um das Landschaftsschutzgebiet ­„Niedervieland, Wiedbrok, Stromer Feldmark“ ebenso wie um das schon seit 2000 betreute Naturschutzgebiet „Ochtumniederung bei Brokhuchting“. Infolge der gewerblichen Bebauung des Niedervielandes und der Flughafenerweiterung wurden dort weiträumig Flächen als Ausgleichsmaßnahme für verlorenes Feuchtgrünland ökologisch umgestaltet. Seit 1998 stehen die artenreichen Feucht- und Nasswiesen, Überschwemmungsflächen, Gräben, Stillgewässer und Brachen in Brokhuchting unter Naturschutz.

Ein Schwanenpaar mit seinem Nachwuchs in Hasenbüren genießt die Sonnenstrahlen. (Walter Gerbracht)

Die Stromer Landstraße, und besonders der parallel zur Autobahn 281 verlaufende Meentheweg, eignen sich besonders gut, um diesen einzigartigen Naturraum mit dem Fahrrad zu erkunden. „Der Neuntöter ist hier in den letzten Jahren in den Randbereichen zu beobachten“, berichtet Karin Menke. „Auch die Reviere der Schwarzkehlchen werden in diesen Strukturen immer häufiger.“ Weiter stadtauswärts kann man im Frühjahr auf den großräumigen Grünlandflächen zwischen Hasenbüren/Seehausen und Strom neben seltenen und vom Aussterben bedrohten Wiesenbrütern wie dem Großen Brachvogel, Kiebitz, Uferschnepfe, Rotschenkel oder Bekassine auch die An- und Abflüge der Weißstörche sehen. Der Bestand der Weißstörche hat sich nach starken Bestandseinbrüchen Ende der 80er Jahre langsam erholt, berichtet Menke. Heute können entlang der sogenannten Weißstorch-Route wieder viele der bis zu zwei Tonnen schweren Horste gesichtet und die Weißstörche bei der Nahrungsssuche beobachtet werden.

Wer dem Ochtumdeich in westlicher Richtung folgt, erreicht irgendwann den Hasenbürener Deich. Hier befindet sich mit dem Rastpolder Duntzenwerder eines der wertvollsten Rastgebiete Bremens: Der 30 Hektar große Grünlandpolder wird in den Wintermonaten angestaut und dient damit zahlreichen Wasser- und Watvögeln als Rastplatz und Überwinterungsort. Neben verschiedenen Enten und Gänsen können hier mit Glück auch die seltenen Zwergschwäne oder im Frühjahr die ankommenden Uferschnepfen und Kampfläufer beobachtet werden. Am Deich befinden sich ein paar Bänke, von denen man in aller Ruhe aus den Vogelbeobachtungen nachgehen kann. „Das ist mit der schönste Platz hier“, sagt Karin Menke.

Wer die Aussichtsplattform an der Brokhuchtinger Landstraße besteigt, hat den Überblick. (Walter Gerbracht)

Im weiten Grünland wird besonders schön der Kontrast zwischen Natur, Industrie und Gewerbe sichtbar. Im Norden ragt das ­Stahlwerk weit in den Himmel, im Osten die Baggergutdeponie sowie das GVZ und im Westen und Süden die hohen Stromtrassen. „Grünland vor Stahlkulisse – das mag ich“, verrät Karin Menke. Eine weitere Be­sonderheit in dieser Gegend ist ein Tidebiotop, das 1997 errichtet wurde: An dem Durchlass, der Furt, kann der Tidenhub der Weser täglich ­hautnah erlebt werden. Bei Ebbe ist der Rundweg um den rund 25 Hektar großen Bereich komplett begehbar und Bremer ­können die Furt dann selbst durchqueren.

Kinderstube für Fische

Das Tidebiotop ist eine weitere Ausgleichsmaßnahme im Landschaftsschutzgebiet Niedervieland. Einst waren durch Ebbe und Flut an vielen Stellen der Weser ausreichend Lebensräume für Fische und Vögel vorhanden. Mit dem Ausbau der Schifffahrtstraße wurden diese trockengelegt und noch vorhandene Arme des Flusses zugeschüttet. Seit dem Bau des Tidebiotops haben sich wieder Lebensräume für einige Arten entwickeln können. „Das Tidebiotop ist eine Kinderstube für Fische der Weser“, erläutert Karin Menke. Die Jungfische finden hier gute Lebensbedingungen und ausreichend Nahrung in dem nährstoffreichen Gewässer. Menke: „Ab Mai werden die östlich angrenzenden Gehölze zum Nachtigallenrevier.“ Bei einem Abendspaziergang ist der Gesang der Nachtigallen zu hören, die hier seit einigen Jahren vorkommen.