Der Musik-Moderator Jürgen Ferber kommt am Dienstag, 8. März, um 14.30 Uhr in die Begegnungsstätte Helga-Jansen-Haus, An der Schüttenriehe 8, und bringt seine Musik mit. Auf dem Plattenteller landen die Hits der 50er- und 60er- Jahre, dazu erzählt Jürgen Ferber Anekdoten und Wissenswertes rund um die Musik der Zeit. Der Eintritt ist frei. Infos unter der Telefonnummer 58 33 75.

