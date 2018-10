Auch in Zeiten digitaler, virtueller Kommunikation, schätzen es Leute, live den Texten anderer Menschen zu lauschen. Den Beweis dafür gab es im rappelvollen „Karton“ in der Neustadt bei der jüngsten Ausgabe der Lesebühne „Mit Hack und Herz“.

Wiebke Saathoff, Annika Blanke, und Herr „Vorwiegendinmoll“ gehören zum festen Ensemble der Bremer Lesebühne. Die 41-jährige Saathoff hat das Konzept der Lesebühne von Berlin aus erst nach Braunschweig, dann in ihre Wahlheimat Bremen mitgebracht. Vor fünf Jahren wurde, so erzählt sie, beim Grillen die erste und bislang einzige Bremer Lesebühne gegründet.

Der Name mit „Hack und Herz“ bedeute, dass ganz rustikal in den selbst geschriebenen Texten Alltagsdinge, Gesellschaftszustände und Befindlichkeiten wortgewaltig „zerhackt“ werden, erläutert Saathoff. Das „Herz“ stehe dafür, dass mitunter auch Platz für romantische Exkurse ist. Die unterschiedlichsten Texte, gar nicht unbedingt Geschichten im engeren Sinn, sind mal lustig, teilweise ernst, satirisch, tiefgründig, schräg oder auch mal einfach nur durchgeknallt.

Alle Mitglieder kommen aus der Poetry-Slam-Szene. Bei diesem „Dichterwettstreit“ kann im Prinzip jeder lesen, dabei sind aber Performance und Selbstinszenierung des Autors, und Text kaum voneinander zu trennen. Der Wettbewerb der Autoren steht dabei im Vordergrund. Bei der Lesebühne hingegen wird von einem festen Ensemble sowie geladenen Gästen gelesen, die alle nicht gegeneinander antreten.

Der in der Östlichen Vorstadt lebende Herr Vorwiegendinmoll, dessen Künstlername aus einem Tocotronic-Song stammt, ist beruflich im „pädagogischen Bereich“ tätig, und hat den abendlichen „Textreigen“ moderiert. Zuvor hat er „Neues aus der Echokammer“, seinen eher sachlichen Text zum Thema Rechtsradikalismus und Rechtsradikale in Deutschland, vorgetragen.

Für Wiebke Saathoff, die mit „Jonny Guitar“ schon ein Jugendbuch veröffentlicht hat, und die an ihrem zweiten Roman arbeitet, kommt die Inspiration aus dem wahren Leben. Für die Lesebühne hatte sie sich den Themen „Sex und Politik“ gewidmet. Die Lehrerin für Wirtschaft und Englisch schreibe, wenn sie frei hat, und generell „überall“. Für die Lesebühne arbeitet sie in der Regel neue Texte aus. Saathoff hat jetzt unter anderem „Kein Sex ist auch keine Lösung“ gelesen. Dabei bricht sie in Zeiten von Tinder-Datings- und Partnerschafts-Apps eine Lanze für „Oldschool-Menschen“, also in dieser Hinsicht eher altmodische Zeitgenossen, die auf menschlichen Kontakt und Liebe nicht verzichten wollen.

Die 33-jährige Annika Blanke, die sich bereits im Alter von 16 Jahren mit einem eigenen Text vor Publikum präsentierte, möchte den Leuten mit zugespitzten Texten eine gute Zeit bescheren, sagt sie. Ihr Motto laute: „Lustig und Message“. Die Besucher im Karton, überwiegend Stammpublikum, fände sie cool, sagte die in Oldenburg lebende Blanke. Ein Szenario beschrieb Annika Blanke am Abend dann sehr plastisch mit einem ihrer Texte: „Wie es wohl wäre, wenn die Welt Heavy Metal wäre.“

Zugast aus Braunschweig war Axel Klingenberg, Jahrgang 1968, der Germanistik studiert hat und Dozent für Kreatives Schreiben ist. Er hat unter anderem ein Punklexikon und Rockmusikliteratur veröffentlicht, und stehe musikalisch irgendwo zwischen „Cash und Clash“, sagt er. In kurzen Abschnitten aus seinem Buch „Das wird man doch noch mal sagen dürfen - Wie Deutschland verblödet“ hat er dabei rechtes Gedankengut zerlegt. Ein weiterer Gast, Till Burgwächter, hat allen endlich die „Wahrheit über Sex“ verkündet, dabei aus dem großen Sex-Alphabet vorgetragen, und nachhaltig nonverbale Beleidigungen erläutert.

Der nächste Lesebühnen-Abend, bei dem unter anderen Annika Blanke aus ihrem neuen Buch „Neulich war gestern noch heute“ lesen wird, findet am 7. April, wieder im Karton, statt.

