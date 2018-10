Dafür werden tanz- und theaterbegeisterte Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 25 Jahren gesucht. Ihnen bieten die "young artists" von Montag bis Sonntag, 20. bis 26. August, täglich von 10 bis 18 Uhr auf der Probebühne in der Schwankhalle, Buntentorsteinweg 112, ein kostenloses Tanz- und Schauspieltraining unter der Leitung von Augusto Jaramillo Pineda an. Interessierte sollten Trainingskleidung, Turnschuhe und Getränke mitbringen. Außerdem wird um telefonische Anmeldung unter 704216 gebeten.

Das Tanztheaterstück "Riskant nah" nähert sich dem aktuellen Umgang Jugendlicher mit den Themen Distanz und Nähe, Schutz und Abgrenzung an: Sich auf etwas oder jemanden einlassen, eine eigene Haltung suchen und vertreten, sich berühren (lassen), von Mitmenschen, von gesellschaftspolitischen Geschehnissen und Tendenzen, von Alltagserlebnissen und Begegnungen. Sich öffnen oder verschließen, in und mit der eigenen Körperlichkeit, Sexualität und Gefühlswelt: Wie mischen sich diesen Herausforderungen gegenüber Ablehnung und Bereitschaft, Sehnsucht und Angst? "Riskant nah" vermischt Wünsche und Wirklichkeiten und gibt ihnen in Tanz und Schauspiel Gestalt.

Wer nach dem Probelauf bei der Bühnenproduktion dabei sein möchte, müsste eine verbindliche Zusage für die Probenzeiträume und Aufführungstermine machen. Die Termine können unter der Telefonnummer 704216 erfragt werden.

Mehr Auskünfte gibt es im Internet unter www.steptext.de