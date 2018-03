Überseestadt

Protest mit Kreuzen gegen Baumfällungen

Karin Mörtel

Makaber sehen sie aus, die 22 Bäume an der Habenhauser Landstraße, an denen nun weiße Kreuze hängen. Dort sind keine Menschen bei einem Unfall ums Leben gekommen, vielmehr prangern Aktivisten der Initiative „Rettet die grüne Lunge Werdersee“ damit aus ihrer Sicht unnötige Baumfällungen für das Neubaugebiet Gartenstadt Werdersee an.