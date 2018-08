Die Kapelle des TuS Huchting nutzte die Umbaupausen, um zu zeigen, was in ihr steckt. Von Pop über Swing bis Marschmusik war alles dabei.

Sodenmatt. Die Rock-Tanzgruppe heizte den Zuschauern mit ihrer Eröffnungsshow ordentlich ein. Alle anderen der Jazz-Dance-Gruppe, immerhin 60 Teilnehmer, wollte dem Auftritt in nichts nachstehen und legte ebenfalls richtig los, denn das Motto lautete "Rockfestival". Groß und Klein, Jung und Alt präsentierten ein aufwendiges, lautes und temporeiches Programm. Dann wurde es ruhiger, die Judoka zeigten ihr Können. Die Kapelle des TuS Huchting nutzte die Umbaupausen, um zu zeigen, dass sie von Pop über Swing bis Marschmusik alles kann. Alle Sportler gehören zum TuS Huchting, der nach drei Jahren Pause wieder zum großen Schauturnen in die Halle des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in der Delfter Straße einlud und Hunderte waren gekommen, um diese bunte Schau zu erleben.

Auch diese jungen Tänzer und Tänzerinnen leisteten einen etwas ruhigeren Beitrag zum Thema "Rockfestival".

"Go Latin" hat zwei Kindertanzgruppen, die sofort die Zuschauerherzen eroberten. Die Kids des Latin-Tanzes üben seit zwei Jahren beim TuS Huchting und haben zum Teil bereits Turnierreife erreicht. In der zweiten Altersgruppe der Kids traten die Jungen in weißen Hemden, schwarzen Hosen und Westen, Krawatten und Hut auf, die Mädchen hatten Schuhe mit hohen Ansätzen, hochgesteckte Haare, weinrote Röcke und Perlonstrümpfe an. Zu den ersten Klängen von Michael Jackson flogen die Hüte durch die Halle. Dann steppten die Paare über den Hallenboden. An der Bande ging Trainerin Julia Schanz mit, gab kleine Zeichen für Formationswechsel, um vor ungewohnt großer Kulisse Sicherheit zu geben. Der tosende Applaus übertraf den Kinderbonus. Die Kapelle intoniert respektvoll "Ich hab getanzt heut Nacht".

Gaby Lüthje bereitete ihre Step-Aerobic-Gruppe, die ausgesprochen fantasievolle Choreografien zeigte, im Bewegungszentrum Obervielander Straße vor, wo auch die Latin-Tänzer aktiv sind. Aus der Kinderturnabteilung zeigten 30 Sportler mit Matten, Kästen, Sprungbrettern und Trampolinen ihre Übungen. Die Show der Geräteakrobaten erinnerte an Turnvater Jahn.

Die Rock-Tanzgruppe des TuS Huchting heizte den Besuchern des Schauturnens ordentlich ein. FOTOS: WALTER GERBRACHT

Dann waren die Seniorinnen und Senioren an der Reihe. "Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren" war ihr Gesundheitstraining mit Pezzibällen, Hockern und Schlegeln überschrieben. Wie von einem Galeeren-Aufseher angetrieben, schlugen sie rhythmisch links, rechts oder kreuzend ihre Keulen.

Die Tricking-Gruppe besteht drei Jahre. Sie bildete sich aus Sportlern verschiedener Sparten. Kampfsport-, Turn- und Akrobatikelemente vereinigen sich im Tricking. Ausgerollte Matten brauchten starke Klettverbindungen. Ausrutscher könnten bei den schwungvollen Darbietungen zu schlimmen Unfällen führen. Nach Saltos aus dem Stand zur Probe legten die Männer los. Alleine oder zu zweit flogen Körper durch die Luft. Schrauben, Rollen, Saltos, mal vor-, mal rückwärts, Einzelsprünge, zweierlei in Folge, bis zu drei gewaltige Luftsprünge mit Figuren schafften die Tricking-Sportler aus dem Stand.

Die Judokas der Seniorengruppe zeigten ein paar Würfe, mit denen man den Gegner auf die Matte zwingt.

2300 aktive Mitglieder

Das TuS Huchting-Programm ist umfangreich. Allein in den Hauptsparten Bewegung und Gesundheit sind 500 Aktive, beim Schwimmen 460, beim Krafttraining 315 und bei der Leichtathletik 200. Insgesamt 1300 Frauen und 1000 Männer sind aktive Vereinsmitglieder.

Julia Schanz, Anleiterin bei "Go Latin", trat mit Zumba-Sportlern auf. Zumba findet zu lateinamerikanischen Klängen statt. Samba-, Merengue- und Tango-Bewegungen sind im Zumba integriert. Weniger auf dem Rhythmus, dafür auf der Melodie wird Zumba getanzt. "Die Erde dreht sich von allein. Dein Arsch bewegt sich von allein. Alles geht heut von allein. Deutschland tanzt von allein. Jeder kann’s von allein. Denk nicht nach, lass es sein. Denn alles geht heut von allein." Diesen Hit von Culcha Candela hatten sich die Zumba-Fans für ihren Tanz ausgesucht. Pilates, gezeigt am Pezziball, spricht tief liegende Muskelgruppen durch gymnastische Übungen an.

Julia Schanz entschloss sich vor zwei Jahren, den TuS Huchting anzurufen. Die gebürtige Russin weiß von russischen Kindern in Huchting, die eher zum Leistungssport Tanz bereit sind als deutsche Kinder. "Fußball kann jeder, Tanz nicht", so Schanz. Schanz tanzt selbst seit 20 Jahren, auch Turniere mit ihrem Mann. Vor viereinhalb Jahren zog die studierte Germanistin, mit Englisch als zweitem Fach, nach Deutschland und musste feststellten, dass ihre Ausbildungen nicht anerkannt wurde. Ihr Berufsziel Lehrerin war nur mit Neustudium und anschließendem Referendariat zu erreichen. Nach Kursbesuchen beim Deutschen Sportbund mit Trainer-Ausbildung unterrichtet Julia Schanz auf Honorarbasis im Verein. Seit Familie Schanz sich ihren Kinderwunsch erfüllt hat, ist ihr Beruf Lehrerin in weite Ferne gerückt. Beim TuS Huchting zeigt Julia Schanz in ihrem Aufbau der Sparte "Go Latin" und Zumba ihre pädagogischen Stärken bei Pionierarbeit. Bald 100 Trainierende in ihren Gruppen hat sie vom Tanz begeistert. Neben Huchting trainiert Schanz Tanzwillige in Stade und nimmt Showtanzaufträge mit ihrem Mann an, um das Auskommen zu sichern. Für eigenes Training zu Turniertänzen bleibt zu wenig Zeit.

TuS Huchting von 1904 e.V. Obervielander Straße 76, Telefon 58 55 88, Mail info@tus-huchting.de, Infos www.tus-huchting.de.