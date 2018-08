Neustadt. Eine Grillverbotszone von Juliushöhe bis zum Badestrand, kostenlose Müllbeutel, zusätzliche Einsätze der Reinigungskräfte, eine Grillwiese hinter dem DLRG-Gebäude und drei steinerne Grillstellen bilden unter anderem die Sofortmaßnahmen, die bereits im vergangenen Sommer zur Verbesserung des Dauerkonfliktes am Werdersee beitragen sollten. Doch was haben sie bewirkt? Haben weniger Menschen ihren Müll liegen gelassen? Fühlten sich die Kleingärtner nicht mehr durch Lärm und urinierende Sonnenanbeter gestört?

Die Beantwortung derartiger Fragen sowie ein Konzept zum weiteren Vorgehen erhofften sich Neustädter Beiräte und Bürger am Donnerstagabend auf einer Beiratssitzung von der Umweltstaatsrätin Gabriele Friderich. Diese folgte der Einladung, reiste aber nahezu mit leeren Händen an. "Das Regenwetter im Sommer hat es uns nahezu unmöglich gemacht, im Rückblick eine aussagekräftige Bilanz zu ziehen", sagte Friderich. Das Pilotprojekt sei jedoch glücklicherweise ohnehin auf zwei Jahre angelegt gewesen. "Im Sommer 2012 können wir das Maßnahmenpaket noch testen, um diesmal echte Erfahrungen sammeln zu können", so ihre Hoffnung.

Trotz deutlich geringerer Besucherzahlen im Naherholungsgebiet war der Sommer 2011 aus Sicht der Verwaltung ein Erfolg für das neue Werdersee-Konzept: "Bei uns hat sich in diesem Sommer niemand beschwert, daher gehen wir davon aus, dass alles gut funktioniert", sagte Hartmut Kurz aus der Umweltbehörde.

Friderich betonte, ihr seien die "bewegte Vorgeschichte und die vielschichtigen Probleme" bekannt, auch wenn sie den Fall erst im Oktober von Staatsrat Wolfgang Golasowski "geerbt" habe. Wichtig sei zunächst, alle Meinungen zu den bisherigen Maßnahmen aufzunehmen und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Jens Oppermann (SPD) zeigte sich verärgert über diese Haltung der neuen Staatsrätin. "Wir haben erwartet, dass die Umweltbehörde bereits aktiv geworden ist und uns eigene Konzepte für das weitere Vorgehen unterbreitet", so der stellvertretende Beiratssprecher.

"Bis die neue Grillsaison im April beginnt, haben wir zu wenig Zeit für konkrete Ergebnisse", befürchtete auch Gerhard Bomhoff von der Bürgerinitiative "Rettet den Werdersee". Die Bürgerschaftsabgeordnete Marie Hoppe (Grüne) wunderte sich zudem als Mitinitiatorin eines breit angelegten Bürgerantrags aus dem Mai, warum seither immer noch kein gemeinsamer Runder Tisch mit allen Betroffenen eingerichtet wurde. "Wäre dies rechtzeitig geschehen, hätten wir uns viel Ärger und sehr viel Geld sparen können", ist sie sich sicher.

Tatsächlich sind die Zusatzkosten durch die neuen Maßnahmen beachtlich: Für die häufigere Reinigung der Liegewiesen und Leerung der Mülleimer hat das Ressort mit über 100000 Euro mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr investiert. Hinzu kommen weitere 30000 Euro für die steinernen Grillplätze, Hinweisschilder, neue Abfalleimer sowie für kostenlos verteilte Müllsäcke. "Eine dauerhafte Finanzierung über das Jahr 2012 hinaus ist angesichts der schlechten Haushaltslage schwierig", betonte Friderich. Dies gelte es bei der Weiterentwicklung des Werdersee-Konzeptes zu bedenken.

Kostenlos wäre es wohl auch nicht, ein Umdenken in der Bevölkerung und bei den Nutzern des Werdersees aus Bremen und dem Umland zu bewirken. Doch die Beteiligten in der Neustadt sehen darin fast ihre einzige Chance. "Eine neue Kultur des Hinsehens" und "Eigenverantwortlichkeit stärken" sind die Ziele. Am Ende stand über Parteigrenzen und Interessengruppen hinweg eine klare Forderung im Raum: Die Umweltstaatsrätin soll einen bereits bestehenden Beiratsbeschluss aus dem Juli endlich umsetzen und einen Runden Tisch mit professioneller Moderation einberufen. Friderich sagte zu, die Einladungen spätestens Ende Januar zu verschicken.

"Der Knackpunkt des neuen Runden Tisches wird es sein, kreative Ideen zu entwickeln, die nicht viel Geld kosten", sagt Ortsamtsleiter Klaus-Peter Fischer. "Es gilt, einen Mehrgenerationen-Vertrag abzuschließen", beurteilte Carsten Weerth den Auftrag der neuen Arbeitsgruppe. Weerth hat zwar mittlerweile seine Klage gegen das Grillverbot am Werdersee zurückgezogen, möchte aber ebenfalls an einer dauerhaften Lösung des Konfliktes mitarbeiten. "Schließlich wollen wir alle - Jung und Alt - den Werdersee noch jahrzehntelang nutzen."

Wer sich an dem Runden Tisch beteiligen möchte, kann sich noch bis Freitag, 23. Dezember, im Ortsamt Neustadt unter der Telefonnummer 3618185 informieren und anmelden.