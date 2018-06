In der Weserburg, Museum für moderne Kunst, Teerhof 20, gibt es am heutigen Sonntag, 28. Dezember, von 11 bis 13 Uhr eine offene Skulptur-Werkstatt für Kinder ab fünf Jahren. Am Sonntag, 4. Januar, von 15 bis 17 Uhr können Jungen und Mädchen ab zehn Jahren beim „Skulptour-Workshop“ mitmachen. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 598 39 14 oder per E-Mail an kasse@weserburg.de. Ebenfalls am Sonntag, 4. Januar, gibt es ab 15 Uhr eine Führung durch die Ausstellung „Fotografie – zwischen Selbstportrait und Poesie, Fotokunst/Künstlerpublikationen“ mit der Kuratorin Bettina Brach. Die Mitmachausstellung des kek-Kindermuseums – „Skulptour – Die Welt der Figuren, Objekte, Installationen“ – wird übrigens aufgrund des großen Zuspruchs bis zum 15. Februar 2015 verlängert.