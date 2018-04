In Kooperation mit der Fachhochschule Münster startet am Montag, 18. April, der einjährige berufsbegleitende Zertifikatskursus: „Sozialpsychiatrische Fachkraft in der Arbeit mit Familien“. An acht jeweils zwei- bis dreitägigen Modulen mit insgesamt 132 Unterrichtsstunden wird Fachwissen über psychische Krankheitsbilder, entwicklungspsychologische Grundlagen sowie Informationen zu Familien und Helfersystemen vermittelt. Das wissensgeleitete professionelle Handeln steht im Vordergrund, so lernen die Teilnehmer unter anderem Hilfepläne aufzustellen, lösungsorientierte Gesprächsführung und Familiengruppenkonferenzen leiten. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 5905-4166 oder per E-Mail an tanja.sklarek@hs-bremen.de. Anmeldung unter www.LLL.hs-bremen.de.

