Der alte Bolzplatz an der Thedinghauser Straße wird erneuert

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Spielfeld für Ballvergnügen

Sara Sundermann

Gartenstadt Süd. An der Thedinghauser Straße soll künftig wieder gekickt werden: Nahe dem Jugendfreizeitheim entsteht ein Spielfeld für Ballvergnügen aller Art. Das Kleinspielfeld ist der dritte Teil des Bauvorhabens, das die Grünfläche rund um den Weg der Begegnung zwischen Thedinghauser Straße und Karl-Lerbs-Straße in einen gemeinsamen Raum für Kinder, Jugendliche und Senioren verwandeln will.