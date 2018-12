Von drei Treffpunkten starteten kleine Gruppen, die sich dann zu einem großen Laternenumzug zusammenfanden und zum Bürgerhaus Obervieland marschierten, wo ein Bodenfeuerwerk abgebrannt wurde. (Gerbracht)

Zügig schlängelte sich einer der mehrere 100 Personen zählende Lichterzug durch Obervieland. Manchmal entstanden große Lücken, so schnell ging es vorne voran in der Dunkelheit. Dabei fiel auf, dass die traditionelle Laterne mit Holzstock und Kerze offenbar bei den meisten aus der Mode gekommen ist. LED-Lichtquelle in den Lampions und sogar beleuchtete Stöcke sind modern. Die achtjährige Lill-Marie schwor jedoch auf ihre Kerze: "Ich nehme lieber eine echte Kerze, die ist doch viel heller!" Manche verzichteten gar auf die Laterne und hielten nur die Lampe am Stock. Aber die, die eine Laterne dabei hatten, hatten sie mit viel Liebe zum Detail selbst gebastelt. Die vermutlich größte Laterne hatte sogar Räder und die Form einer Gans. "Die gibt es seit zehn bis 15 Jahren, die ist jedes Jahr dabei. Ich finde den Umzug ganz schön, es ist nur schade, dass unsere Sambagruppe krank geworden ist", bedauerte Hanna Diesing vom Awo-Kinderhaus Annemarie Mevissen. Tatsächlich musste die Sambagruppe Sambassa absagen, so begleiteten lediglich die Musikzüge "Die Melchiorshauser" und "Die Seeräuber" sowie mehrere Drehorgeln den Umzug. "Wir nehmen jetzt die Drehorgel", erklärten Jennifer Lange und Eyfer Tunc, die sich die Arbeit teilten und abwechselnd rollten und drehten. Unterwegs stießen weitere Laterneläufer am Spielhaus an der Wischmannstraße und am Awo-Kindergarten Annemarie Mevissen zum Umzug.

Nach rund einer Stunde versammelten sich die Umzugsteilnehmer auf der Wiese des BGO und erfreuten sich am Bodenfeuerwerk. "Ich bin absolut zufrieden mit der Teilnehmerzahl, wenn man bedenkt, dass heute auch der große Umzug in Bremen ist. Ich bin auch sehr glücklich, dass uns der Beirat finanziell unterstützt hat. Außerdem haben alle Fraktionen Ordner gestellt", freute sich die pädagogische Leiterin des BGO, Karin Wolf.