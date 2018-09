Seit Mitte November haben die Frauen von "upsign" die Schultertaschen aus Lastwagenplanen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentrale für Private Fürsorge genäht. Jetzt konnten die fertigen Taschen übergeben werden. (Walter Gerbracht)

Sieben beschäftigungslose Frauen, die zurzeit bei "upsign", einem Beschäftigungsprojekt für erwerbslose Frauen Produkte aus Recyclingmaterialien herstellen, arbeiten seit Mitte November an diesem Sonderauftrag. Sie fertigen insgesamt 150 Schultertaschen aus Verschnittresten von Lastwagenplanen in zwei Größen an.

Etwas über die Hälfte der Produktion sei bereits bewältigt, berichtet Hanna Richter, die das "upsign"-Projekt des Vereins "arbeiten in bremen" (bras), einem Beschäftigungsträger, leitet. Die neuen Taschen sollen den Mitarbeitern der Zentralen Pflege ihre Arbeit erleichtern, weil sie darin auch Utensilien für die Häusliche Krankenpflege und Unterlagen für die Dokumentation transportieren können. Das individuelle Design der Schultertaschen hat Hanna Richter in Zusammenarbeit mit der Praxis für Öffentlichkeit entwickelt.

"Sie sind alle gleich gestaltet mit dem Logo, aber es gibt vier Farbvarianten", sagt die Leiterin des "bras"-Beschäftigungsprojektes. Das Besondere an diesem Auftrag ist für Hanna Richter jedoch der Aspekt der Internationalität und Integration. Unter den Näherinnen in den "upsign"-Werkstätten seien viele Frauen mit Migrationshintergrund, sagt sie. Bei der offiziellen Übergabe waren deshalb die Näherinnen Lidia Penner aus Kirgistan, Nazia Shaheen aus Pakistan, Ilvana Meinert aus Deutschland, Gülseren Kaya und Mübecel Bilgin aus der Türkei mit dabei. Und diese bunte, internationale Vielfalt spiegele sich in der Gestaltung dieser Taschen wider. "Zwar haben alle ein einheitliches Design, sind aber in der Farbgebung unterschiedlich, wie es sich die Mitarbeiter der Zentralen Pflege gewünscht haben", sagt Hanna Richter.

Diese Kooperation unter Nachbarn freut die Leiterin des Beschäftigungsprojektes außerdem, weil die Zentrale für Private Fürsorge damit zugleich dokumentiert, dass sie lokale, soziale Projekte unterstützt und umweltbewusst und nachhaltig wirtschaftet. Geschäftsführer Johannes Foppe hätte einfach bei einem Gang durch die Kattenturmer Passage Gefallen an den Schultertaschen aus Plane gefunden und gemeint, die könnten seine Mitarbeiter gut gebrauchen, erzählt Hanna Richter. Dass er nach kurzer Rücksprache mit den Mitarbeitern "upsign" den Auftrag erteilt hat, wertet sie nicht zuletzt auch als Anerkennung und Bestätigung des Beschäftigungsprojekts, das seit fünf Jahren in Kattenturm für erwerbslose Frauen angeboten wird.