John Gerardu (links) vom Verein „Erinnern für die Zukunft" und der Leiter des heutigen Isenbergheims, Bernd Windmüller, laden zu einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der Naziverbrechen im ehemaligen Erziehungsheim ein. (Walter Gerbracht)

Doch viele Kinder und Jugendliche mussten später dort im Erziehungsheim Schreckliches erleben.

Manche der Bewohnerinnen wurden während der Naziherrschaft sogar in Vernichtungslager geschickt. Am Mittwoch, 7. September, gibt es für die Neustädter eine erste Gelegenheit für ein würdiges Gedenken.

Das „Sonnenhaus” des Isenbergheims wurde teilweise durch einen Luftangriff zerstört, wie die auf Juni 1940 datierte Aufnahme aus dem Staatsarchiv Bremen zeigt. (fr, Walter Cüppers)

Dann nimmt der Verein „Erinnern für die Zukunft“ das Isenbergheim als weitere Station in den Erinnerungs-Lehrpfad im Stadtteil auf, der das Unrecht im Dritten Reich anhand bestimmter „Denk-Orte“ sichtbar machen soll. Nach dem Gedenkstein für die Zwangsarbeiterinnen auf dem Huckelrieder Kasernengelände und dem Roten Haus der Kommunisten am Buntentorsteinweg wäre es für den Verein „Erinnern für die Zukunft“ bereits die dritte Station des besonderen Stadtteil-Rundgangs, der eine Gedenktafel und damit öffentliche Aufmerksamkeit für die dunkle Vergangenheit erhält.

Bezahlt hat die Tafel der Beirat Neustadt gemeinsam mit dem Verein der Inneren Mission, der seit 1941 verantwortlich ist für das Haus und seine Bewohner, die heute Männer mit chronischen Suchtproblemen sind. „Wir wollen uns der Verantwortung stellen für das, was in der Vergangenheit passiert ist“, erklärt der heutige Heimleiter Bernd Windmüller das Engagement. Auch auf oberster Ebene der Inneren Mission sei sofort die Bereitschaft da gewesen, die Türen und Archive zu öffnen für die Nachforschungen von John Gerardu, der für den Verein „Erinnern für die Zukunft“ auf Spurensuche gegangen ist.

„Nur leider waren weder in den Archiven der Inneren Mission noch im Bremer Staatsarchiv Unterlagen über das Schicksal der Bewohnerinnen während der Nazizeit zu finden“, bedauert Gerardu. Er musste daher auf die Forschungsarbeit von Jürgen Blandow sowie von Gerda Engelbracht und Andrea Hauser zurückgreifen. Die beiden Wissenschaftlerinnen hatten sich intensiv mit den Machenschaften der Bremer Jugendfürsorge während der Nazizeit auseinandergesetzt.

Dabei haben sie auch das kurze Leben der Ella Nürnberg nachvollzogen, die stellvertretend für eine ganze Gruppe von Jugendlichen steht, die damals im Sinne der menschenverachtenden Ideologie des Nazi-Regimes als „nicht mehr besserungsfähig“ eingestuft wurden. Für sie bedeutete der Heimaufenthalt oftmals Isolation und immer strenge Disziplinierung.

Ella Nürnberg wurde 1944 als 16-Jährige in das Isenbergheim eingewiesen, wo sie einige Fluchtversuche unternahm. Dieses „unangepasste“ Verhalten ahndete das Landesjugendamt Bremen mit der Überweisung in verschiedene geschlossene Einrichtungen und schließlich im Januar 1945 in das Jugendkonzentrationslager Uckermark. Zum Ende des Krieges wurde Ella Nürnberg in die Konzentrationslager Ravensbrück, Mauthausen und zuletzt Bergen-Belsen deportiert. Die Befreiung von Bergen-Belsen überlebte die junge Frau nicht.

Was im Alltag in dem Erziehungsheim geschah, versuchen Gerardu und Windmüller auch aus Zeitzeugenberichten von ehemaligen Bewohnerinnen herauszuhören, die nach dem Zweiten Weltkrieg in dem Erziehungsheim lebten. „Wir gehen davon aus, dass die Methoden nicht viel anders waren, da das Personal nur zum Teil ausgetauscht wurde“, sagt Gerardu. Noch etliche weitere Jahre habe die „schwarze Pädagogik“, die von Schlägen, Demütigungen und Einschließen geprägt gewesen sei, das Leben der Mädchen und jungen Frauen bestimmt. „Mir haben ehemalige Bewohnerinnen berichtet, dass es ein mehrstufiges System der Überwachung im Heim gab“, erklärt Windmüller. In dem Nebengebäude, das im Stadtteil als „Sonnenhaus“ bekannt ist, seien Mädchen untergebracht gewesen, die auch zur Lehre gehen durften.

„Sie durften die Sonne sehen, sagen die Ehemaligen“, so der Heimleiter. Innerhalb des Hauptgebäudes seien Ausgänge seltener oder ganz verboten gewesen. Mädchen, die sich den Hausregeln verweigerten, wurden sogar rund um die Uhr überwacht.

Das Isenbergheim war seit den 1960er-Jahren zunächst ein Lehrlingsheim für Mädchen. Es wurde 1978 nach Konflikten mit der Aufsichtsbehörde geschlossen und zu einem Heim für Wohnungslose umgebaut.

Prominentester Redner der Gedenkveranstaltung am Mittwoch wird der ehemalige Bremer Bürgermeister Henning Scherf sein, der früher in der Nachbarschaft lebte. Schüler der Wilhelm-Kaisen-Oberschule werden aus Texten zum Zeitgeschehen vorlesen.

„Wir können das Geschehene nicht wiedergutmachen, aber wir können die Gelegenheit nutzen, um ins Gespräch zu kommen und uns gemeinsam zu erinnern“, schildert Windmüller seine Hoffnung, dass auch Zeitzeugen oder Angehörige der ehemaligen Bewohnerinnen den Weg zu der Veranstaltung finden. Es soll ein Versuch der Entschuldigung sein, so der Heimleiter, „und es sollte uns allen eine Mahnung für die Zukunft sein, damit so etwas nicht wieder passiert“.

Die Enthüllung der Informationstafel und die anschließende Gedenkveranstaltung ist für Mittwoch, 7. September, ab 14.30 Uhr hinter dem Isenbergheim, Kornstraße 209, bei Kaffee und Kuchen auf der Sonnenterrasse vorgesehen.

„Es gab ein mehrstufiges System der Überwachung im Heim.“ Bernd Windmüller, heutiger Heimleiter