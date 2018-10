25:33-Niederlage in Wilhelmshaven

Umstrittene Arster Zeitstrafen

Arsten. "So etwas habe ich in meinen 20 Trainerjahren noch nie erlebt." Marc Winter, der Coach des TuS Komet Arsten, schüttelte nach der 25:33 (13:14)-Niederlage seines Teams in der Handball-Oberliga Nordsee der Frauen entsetzt den Kopf. Wie auch seine Spielerinnen die Pleite bei der HSG Wilhelmshaven nicht begreifen konnten. Was war passiert? Bis zum 19:20-Rückstand stand die Partie auf des Messers Schneide, obwohl die favorisierten Gäste sowohl mit dem Backeverbot als auch mit dem rutschigen Hallenboden größte Probleme hatten. Bis dahin deutete aber noch nichts auf eine gehörige Bauchlandung hin.